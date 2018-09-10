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Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki 'Hepsini satın alır ahırda çalıştırırım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 19:55 | Son Güncelleme

Youtube'da çektiği videolarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Oğuzhan Uğur, katıldığı bir Youtube kanalında hakkında yapılan eleştirilere sert tepki verdi.

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki 'Hepsini satın alır ahırda çalıştırırım'

Youtube'da BabalaTV adlı kanalın sahibi Oğuzhan Uğur, bir başka youtuber olan MuratabiGF kanalına konuk oldu. Oğuzhan Uğur, ekşisözlük'te hakkında yapılan eleştirilere, "Hepsini satın alır ahırda çalıştırırım" diyerek sert tepki gösterdi.

Uğur'un açıklamaları Twitter'da birçok kişi tarafından sert tepki aldı. Sosyal medya kullanıcıları Uğur'u, 'Parayla her şeyi satın alacağını sanan adam' olarak nitelendirdi.

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

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Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Uğur 1984 Ankara doğumludur. Hem müzik, hemde oyunculuk dünyasında yer alan Oğuzhan Uğur bir dönem Youtube üzerinden şeberme adını verdiği absurd skeçlerle hatırı sayılır bir kitleye ulaşmıştır.

2011 senesinde Ağır Abi isimli sinema filminin senaristlik ve yönetmenlik görevini üstlenmiştir. 2015 yılında Pişt, 2016 yılında ise Bizans Oyunları projelerinde rol almıştır.

Ayrıca 2012 yılında Çok Şükür isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapmıştır. Albüm dışında tekli single çalışmaları ile müzik kariyerini sürdüren Oğuzhan Uğur’un single çalışmaları Terbiyesizim, Panpa, Birinci Vazife, İstemiyorum, Sağ Salim, Bal Prensesim, Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu, Biyolojik Unsur, Mağlubiyet, Madım Mı? ve Kıskanç.

Bir dönem Mustafa Şevki Doğan ve Yönetmen Osman Sınav’ın asistanlığını yapmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümünü mezunudur. Okul eğitimi döneminde sergi, belgesel ve kısa film çalışmaları gerçekleştirmiş ardından Osman Sınav ile çalışmaya başlamıştır.

Pop sanatçısı Murat Dalkılıç’ın ise Leyla isimli şarkısının klip videosunun yönetmenlik görevini üstlenmiştir. Mağlubiyet isimli parçayı Murat Dalkılıç ile birlikte seslendirmiştir.

Günümüzde Youtube kanalı BaBaLa TV ve Onedio üzerinden video yayınlarına devam etmektedir.

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Oğuzhan Uğur Ekşi Sözlük youtube

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