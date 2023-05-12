Oğuzhan Uğur'dan flaş karar! 'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..."

Oğuzhan Uğur son dönemde yaptıkları programlarla dikkat çekiyordu. Uzun süredir hazırlık yapan BaBaLa TV'nin 'Seçim Özel' programı hakkında son anda flaş bir karar alındı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi merakla beklenen programa dair Uğur kararını verdi.

''Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler…'' açıklamasını yapan Oğuzhan Uğur'un paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

SEÇİM ÖZEL İPTAL EDİLDİ

Uğur, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00'de yayında. Herkese söz verdik, herkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler… Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel Programını YAPMAMA kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!''



