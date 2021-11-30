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Oğuzhan Uğur'dan Müjde Uzman açıklaması!

30.11.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Programda gelecek planlarından bahseden Uğur, özle hayatıyla ilgili de konuştu. Ünlü isim, oyuncu sevgili Müjde Uzman'la ayrıldıklarını doğruladı.

Oğuzhan Uğur'dan Müjde Uzman açıklaması!

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Daha önce iki kez ayrılıp barışan Uğur-Uzman çiftinin, son olarak Kuruçeşme'de görüntülenerek aşklarına bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı.

Önceki gün Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur'un birbirlerine tanıdıkları bu şansta da mutluluğu bulamadığı ve beş ayda içerisinde üçüncü kez ayrıldıkları iddia edilmişti.

AYRILIĞI DOĞRULADI

Son olarak BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Oğuzhan Uğur, ayrılık iddialarıyla ilgili konuştu. İlişkilerinin bittiğini doğrulayan ünlü isim, konuyla ilgili "Çok tatlı, çok enerjik bir ilişki yaşadık, sonra da bitti" dedi.

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Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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