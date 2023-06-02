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Oğuzhan Uğur duyurdu! Kulüp başkanları Mevzular Açık Mikrofon programına çıkıyor...

02.06.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasileri konuk ettiği yayınlarıyla dikkatleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programına bu kez farklı isimleri getiriyor. Spor kulplerinin başkanlarıyla görüşme halinde olduklarını dile getiren Uğur, 14 gün sonrasında çekimlere başlayacaklarını duyurdu. İşte detaylar...

Oğuzhan Uğur duyurdu! Kulüp başkanları Mevzular Açık Mikrofon programına çıkıyor...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri süresi boyunca yayınlarında siyasileri konuk eden Oğuzhan Uğur, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Mevzular Açık Mikrofon programıyla dikkatleri üzerine çeken Uğur, kulüp başkanlarıyla yaptığı görüşmeyi açıkladı.

Oğuzhan Uğur, spor kulübü başkanlarıyla görüştüğünü ve olumlu dönüş aldığını dile getirdi.

İşte Uğur'un sosyal medyadan yaptığı açıklama;

"14 GÜN SONRA BAŞLAYACAĞIZ"

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"M.A.M. için kulüp başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz, olumlu dönüşler de aldık. Ancak biz 14 gün yokuz. Tüm ekip tatil hakkını kullanıyor. Zaten maçlar henüz bitmemiş, ileri tarih daha uygun olur dediler. Bu sebeple konuk olmayı kabul eden başkanlarımızın afişlerini 14 gün sonra paylaşacağız ve hızlıca çekimlerini yapacağız. Sonra ufak bir ara daha verip Rus ve ABD'li siyasetçileri konuk alacağız. Seçim öncesinde konuk almayı uygun bulmamıştık ama küsmemişler =) Halen istekliler. Dünyayı ve ülkemiz üzerindeki etkilerini konuşacağız. Sonrasında Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) konuğumuz olacak, hemen devamında da ülkemizde bulunan Suriyelileri ve Afganları temsil eden dernek başkanlarını konuk alacağız. Takvim budur. İşin özeti, M.A.M. yardır yurdur devam edecek. Konuk önerilerinizi yazmaya devam ediniz, önerileriniz bize yol gösteriyor. Teşekkürler."

ALİ KOÇ'U DUYURMUŞTU

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Ayrıca Oğuzhan Uğur, 25 Ocak 2023'te Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un programa katılmak istediğini açıklamıştı. Uğur, "Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Sn. Ali Koç’un ekibi bize ulaştı ve kendisinin bizimle yayın yapmayı kabul ettiğini ilettiler. Çalışmalara başladık. Bilgilendirme yakında." ifadelerini kullanmıştı.


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