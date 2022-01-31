Oğuzhan Uğur faturayı görünce ağzını bozdu! "Ev kiramdan fazla elektrik faturam var"

Yeşim Salkım, Seray Sever ve Gülse Birsel yeni yılla birlikte doğal gaza ve elektriğe gelen zamlara tepki gösterdi. Bu ünlü isimlerden sonra sosyal medya fenomeni de bir paylaşım yaptı. Elektrik faturasını görünce şoke olan Oğuzhan Uğur Twitter'da sitem etti.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben trafoda kalacağım artık. Ev kiramdan fazla elektrik faturam var. S....ler. Ne diye evde kalıyorum?" ifadelerini kullanarak gelen zamlı faturaya tepki gösterdi.



