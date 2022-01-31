MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Salkım zamlardan sonra bakın ne yaptı! Doğalgaz faturasını da açıkladı

Yeşim Salkım zamlardan sonra bakın ne yaptı! Doğalgaz faturasını da açıkladı

31.01.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Salkım da Seray Sever ve Gülse Birsel'den sonra zam paylaşımı yaptı. Evinde battaniye altında otururken video çeken Salkım zamlardan sonra evde tek bir lamba yaktığını söyleyerek "Bu zamlar ne?" siteminde bulundu. Yeşim Salkım doğalgaz faturasını da açıkladı.

Yeşim Salkım zamlardan sonra bakın ne yaptı! Doğalgaz faturasını da açıkladı

Elektrik ve doğazgaz zammı sonrası ünlü isimler faturalarını paylaşarak dikkat çekmişti. Seray Sever ve Gülse Birsel'den sonra Yeşim Salkım'dan da zamlarla ilgili bir paylaşım geldi. Yeşim Salkım zamlar yüzünden doğalgazı ve elektriğini kullanmamaya çalışıyor.

Battaniyenin altından bir video çeken Salkım "Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz. Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız? Biri bizi uyandırsın ya" dedi.

Seray Sever elektrik faturasını paylaştı! Fasulye açıklaması akla geldiSeray Sever elektrik faturasını paylaştı! Fasulye açıklaması akla geldi

Yeşim Salkım doğalgaz faturasının 2200TL geldiğini de açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdıDerin Talu'nun Hakan Sabancı ile yakınlaşması babası Eren Talu'yu kızdırdı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Bir dönemin ünlü spikeriydi! Son hali şaşkına çevirdi!Bir dönemin ünlü spikeriydi! Son hali şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Swinger partisi ölümle bitti! Yeni detaylar...

Swinger partisi ölümle bitti! Yeni detaylar...

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Son dakika: Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! Elazığ ve Erzurum'da da hissedildi (İlk açıklama geldi)

Son dakika: Bingöl'de gece yarısı korkutan deprem! Elazığ ve Erzurum'da da hissedildi (İlk açıklama geldi)

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Kim, yine yaptı yapacağını! 2017'den bu yana böylesi olmamıştı

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.