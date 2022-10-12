Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'dan sonra yeni formatını duyurdu ve meydan okudu: Ne telefonlar aldım ama yapacağız kusuruma bakmasınlar

Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce gibi siyasi parti liderlerini Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'da konuk eden Oğuzhan Uğur'un programları büyük ilgi görmüştü. YouTube'da milyonlarca defa izlenen programda, konuk olan siyasiler, stüdyodaki gençlerin sorularını yanıtlıyor. Kanalın sahibi olan Oğuzhan Uğur ise bu programdan sonra yapacakları yeni formatı da duyurdu.

"3 HAKİM, 3 SAVCI, 3 AVUKAT..."

Babala TV kanalında bu defa geçmişte kapanan eski ve ünlü davaları yeniden ele alacaklarını duyuran Uğur, "Mevzular Açık Mikrofon tüm hızıyla devam ederken, yeni ve ağır bir format daha geliyor. 3 hakim, 3 savcı, 3 avukat ve bir salon dolusu hukuk öğrencisi. Geçmişte kapanan ünlü davaları tekrar masaya yatıracaklar. Yorumsuz, sadece kitaba uygun şekilde tekrar göz atacaklar. Tanıtımlar pek yakında…Davalar anketle seçilecek, yani hangi davanın masaya yatırılacağına yine siz karar vereceksiniz. Kafanız rahat olsun." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİDEN NE TELEFONLAR ALDIM"

Bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşım daha yapan Uğur, yeni formatı duyurduktan sonra çok sayıda telefon aldıklarını söyledi. Uğur paylaşımında, "Şimdiden ne telefonlar aldım ne telefonlar. YAPACAĞIZ kusuruma bakmasınlar. Tanıtımlar yakında." dedi.



