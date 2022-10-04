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  4. Oğuzhan Uğur'un videosunu görünce Mustafa Sarıgül küplere bindi! "Ne zıkkımsa, çağırsın gideyim" dedi, yanıt gecikmedi

Oğuzhan Uğur'un videosunu görünce Mustafa Sarıgül küplere bindi! "Ne zıkkımsa, çağırsın gideyim" dedi, yanıt gecikmedi

04.10.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babala TV Youtube kanalında "Mevzular Açık Mikrofon" programını yapan Oğuzhan Uğur, Mustafa Sarıgül'ü önce kızdırdı, sonra gönlünü aldı. Uğur'un kendisiyle ilgili sözlerini duyan Sarıgül adeta küplere binmiş, "Ne zıkkımsa, çağırsın gideyim" demişti. Sarıgül'ü kızdıran Uğur ise "Başkanım bekliyoruz. Ortam sizin." diyerek adeta gönlünü aldı.

Babala TV YouTube kanalında siyasi parti temsilcilerini ağırlayan ve sosyal emdayda büyük ilgi gören Oğuzhan Uğur'un Mustafa Sarıgül'le ilgili sözleri gündem oldu. Programının son bölümünde “Bundan sonraki konuk kim olsun?” diye soran Uğur’a izleyicilerden biri “Mustafa Sarıgül” dedi. Bunun üzerine “Sarıgül diyen kim?” diye soran Uğur “Ne soracaksın mesela ona?” diyerek yanıt vermişti.

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MUSTAFA SARIGÜL'DEN OĞUZHAN UĞUR'A SERT TEPKİ: OKUMUŞ CAHİL!

Sosyal medyayı etkin kullanan siyasi isimlerden biri olan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, konuyla ilgili sorulan bir soruya sert yanıt verdi.

Sarıgül “Başkanım neden Babala TV’ye çıkmıyorsunuz?” sorusuna açtı ağzını yumdu gözünü. “Ben bu sorunu sorulmamış olarak kabul ediyorum” diyen Sarıgül “Siyasi parti başkanları hiçbir şeyden korkmaz. Babala TV’de o programı yapan çocuk Oğuzhan mı ne zıkkımsa, çağırsın gideyim. Oğuzhan, çağır beni kardeşim istediğin en kazık soruları sor. Hangi soruları sordurtacağını biliyorum, o tuzakları da sen kurarsın. Benim yaptığım hiçbir hizmete teşekkür etmedin, çünkü senin gibi okumuş cahillerin şükretme kültürü yok.” diyerek çok sert tepki gösterdi.

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OĞUZHAN UĞUR YANIT VERDİ: BAŞKANIM BEKLİYORUZ! ORTAM SİZİN

Sarıgül’ün çıkışını sosyal medyada gören Oğuzhan Uğur, paylaşıma yanıt verdi. Uğur, verdiği yanıtta “Başkanım bekliyoruz. Ortam sizin.” dedi.

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Mustafa Sarıgül Oğuzhan Uğur
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