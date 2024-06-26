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  4. Oğuzhan Uğur rap performansıyla sosyal medyayı salladı! 'Sesi de çok iyiymiş'

Oğuzhan Uğur rap performansıyla sosyal medyayı salladı! 'Sesi de çok iyiymiş'

26.06.2024 15:09
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.06.2024 15:09
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Rap müzik yorumcusu Ceza'nın şarkılarının yorumlandığı ve Oğuzhan Uğur'un düzenlediği 'Saygı1' konseri, Ora Arena'da gerçekleştirildi. Uğur, gecede 'Rapstar' parçasını seslendirdi. Ünlü ismin rap performansı ise sosyal medyayı salladı.

Rap müzik yorumcusu Ceza'nın şarkılarının yorumlandığı ve Oğuzhan Uğur'un düzenlediği 'Saygı1' konseri, Ora Arena'da düzelendi. Oğuzhan Uğur, sahnede "Rapstar" parçasını seslendirdi.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Uğur’un rap performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin o anlarına sosyal medyada; 'Sesi de güzelmiş', 'Çok iyi söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.

oğuzhan

Gecede; Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik de sahne aldı.

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Oğuzhan Uğur
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