Oğuzhan Uğur rap performansıyla sosyal medyayı salladı! 'Sesi de çok iyiymiş'

Rap müzik yorumcusu Ceza'nın şarkılarının yorumlandığı ve Oğuzhan Uğur'un düzenlediği 'Saygı1' konseri, Ora Arena'da düzelendi. Oğuzhan Uğur, sahnede "Rapstar" parçasını seslendirdi.
Uğur’un rap performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin o anlarına sosyal medyada; 'Sesi de güzelmiş', 'Çok iyi söylemiş' gibi yorumlar yapıldı.
Gecede; Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Ayben, Anıl Piyancı, Şehinşah, Contra, Baneva, Lil Zey, Cartel, Ozbi, Server Uraz, Candan Erçetin, Gripin ve Yener Çevik de sahne aldı.