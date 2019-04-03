Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Birbirinden yaratıcı fotoğrafların, kendin yap uygulamalarının ve daha bir takım hayat kurtaran bilgilerin yer aldığı Pinterest sayesinde yepyeni bir akım başladı: Okaliptus yaprağı ile duş almak.
İlk başta kulağa garip geliyor olabilir, duş alırken neden okaliptus yaprağını banyoda bulundurmak zorunda kalalım ki? Detay şu, pinterestte bu bilgiyi gören herkes uygulamaya başladı ve neredeyse akım haline geldi! Peki ne işe yarıyor?
Okaliptus yaprağını duş başlığının üst kısmında kalacak şekilde (suyla temas etmemesine dikkat edin) yerleştirin. Bunun amacı siz duş alırken okaliptus yaprağı sıcak buharla birlikte içindeki doğal yağını salgılamaya başlıyor bu da kişinin stres seviyesini düşürüyor, daha enerjik olmasını sağlıyor ve en önemlisi burun tıkanıklıklarını ortadan kaldırıyor.
Okaliptus yaprağını bulma konusunda zorlanıyorsanız, kuru lavanta demetini duş başlığının üstüne asabilirsiniz. Kuru lavanta da aynı okaliptus gibi buharla birlikte organik yağını salgılıyor bu da stres seviyenizi düşürmekle birlikte daha iyi, huzurlu bir uyku çekmenizi sağlıyor.
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