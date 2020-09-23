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Okan Bayülgen'e katılan Yavuz Bingöl 'yandaş' eleştirilerine yanıt verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 09:35 | Son Güncelleme

TV100'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi. Yandaşlığın kötü bir şey olmadığını söyleyen Yavuz Bingöl, 'Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil' dedi.

TV100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl, yandaş eleştirileri için "Yandaşlık kötü bir şey değil" dedi. Bingöl, CHP'li bir belediyenin İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için kendisinden yardım istediğini de anlattı.

Türkücü Yavuz Bingöl, TV100'de yayınlanan Nokta programında Okan Bayülgen'in konuğu oldu. Programda "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim."

CHP'Lİ BELEDİYE BENDEN YARDIM İSTEDİ

"Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Yavuz Bingöl'ün yandaş eleştirilerine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çok sayıda kullanıcı "Yavuz Bingöl" etiketi altında paylaşım yaptı.

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