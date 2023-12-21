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Okan Bayülgen'in "Gazze İçin Ben de Oradayım" konserindeki konuşması büyük alkış aldı: Yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin

21.12.2023 00:02 | Son Güncelleme:
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Okan Bayülgen'in "Gazze İçin Ben de Oradayım" konserinde Filistin için söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Filistin'e destek çağrısı yapan Bayülgen "Dünya seyirci kalıyor. Sesimizi yükseltmek lazım. Paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin" ifadelerini kullandı.

Okan Bayülgen'in "Gazze İçin Ben de Oradayım" konserindeki konuşması büyük alkış aldı: Yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin

"Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen ve Gazze için ateşkes çağrısı yapılan programa katılan Okan Bayülgen'in konuşması da büyük alkış aldı.

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"YAŞASIN ÇOCUKLAR, YAŞASIN FİLİSTİN"

Gecede sahneye çıkıp birkaç cümle söyleyeceğini ifade eden Bayülgen, "Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz çünkü dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyelim dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabiliyor, nasıl olur? Dolayısıyla biz ne kadar gündemimizde tutarsak, ne kadar çok hareket edersek, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek o kadar önemli. Tek amacımız, en büyük amacımız tabii ki çocukları kurtarmak. Sesimizi yükseltmek lazım. Paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin" değerlendirmesinde bulundu.


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