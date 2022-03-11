MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Okan Bayülgen'in şaşkına çeviren Fransa anısı! "Modeller bir hışımla arabadan indi"

Okan Bayülgen'in şaşkına çeviren Fransa anısı! "Modeller bir hışımla arabadan indi"

11.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen, Zorlu PSM’nin YouTube programı 'İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Yurt dışı anısını ilk kez paylaşan ve aşka dair bakışına anlatan ünlü şovmen, "En yakın arkadaşım ölmüş arkadaşım" sözlerine de açıklık getirdi.

Okan Bayülgen'in şaşkına çeviren Fransa anısı! "Modeller bir hışımla arabadan indi"

Okan Bayülgen, Fransa’da bulunduğu zamanlarda başına gelen eğlenceli bir olayı anlattı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan 57 yaşındaki oyuncunun anısı, sunucu İbrahim Selim ve stüdyodakileri kahkahalara boğdu.

"YURT DIŞINDA ÇOK İŞ YAPMAN TUHAF KARŞILANIR"

Sanatçı, “Yurt dışında insanlara ne iş yaptığını oldukça net bir biçimde açıklaman gerekiyor. Yaptığın bir sürü işi sayamazsın, yoksa seni mitomaniyle (yalan söyleme alışkanlığı) suçlama olasılıkları oldukça yüksektir" dedi.

2011 yapımı 'Shrek' filminde seslendirme yapan Bayülgen, "Bir gün Paris’te bir ayakkabı firması için fotoğraf çekimi yapıyoruz. Modeller geldi, çekim mekanı için de iki farklı lokasyon vardı. O günlerde 'Shrek' ilk filmiyle dünyada vizyona girmişti ve biz de bir noktadan diğerine giderken modellerden bir tanesi arabada ‘Shrek’i Fransız bilmem kim aktör seslendiriyor’ dedi. Ben de yol boyu hiç konuşmamıştım, bir anda ‘Türkiye’de Shrek'i ben seslendiriyorum’ dedim. Sessizlik oldu. ‘Vallahi hatta yakında 'Garfield' da vizyona girecek, onu da ben seslendiriyorum' dedim. Gideceğimiz yere varınca modeller bir hışımla arabadan inip gitti. Şoför de arkasını dönüp ‘Siz ne yapıyorsunuz? Neden Shrek’i, Garfield’ı seslendiriyorum diyorsunuz?’ dedi. Şaşırdım kaldım. Çünkü bizdeki gibi sanatçıların çok yönlü olması, birden fazla iş yapması yabancılar tarafından kaldırılabilir bir şey değil. Kesin yalan söylediğini, dolandırdığını ya da ahlaksız bir teklifte bulunmak için bunları söylediğini düşünüyorlar. Tek bir iş yani ne yapıyorsan onu söylemen gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Damadıyla kaçan Cemile Özdemir olayında şaşkına çeviren gelişmeMüge Anlı’yı çıldırtan olay! Damadıyla kaçan Cemile Özdemir olayında şaşkına çeviren gelişme
Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası Müge Anlı’da skandal! Gelin kayınvalidesini babasına kaçırdı iddiası
"Milyonları cebe indirip halktan biri rolü kesiyor" demişti! Yeni Akit'e cevap gecikmedi"Milyonları cebe indirip halktan biri rolü kesiyor" demişti! Yeni Akit'e cevap gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Okan Bayülgen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar

Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı

Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.