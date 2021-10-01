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Okan Bayülgen: Influencer'ların hepsi çöp, para kazanmaya çalışan zavallılar

01.10.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen, Buket Aydın'ın programında sosyal medya fenomenlerini sert bir biçimde eleştirdi. Okan Bayülgen "Influencer'ların hepsi çöp para kazanmaya çalışan zavallılar. Tanıdığımız sevdiğimiz sanatçıların da bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor." dedi.

Okan Bayülgen, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Tarafını Seç programına konuk oldu. Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Okan Bayülgen, sosyal medya fenomenleri hakkında sert sözler söyledi.

Bayülgen şu ifadeleri kullandı:

Başlıksız-12

"SANATÇILARIN DA YAPMASI UTANÇ DUYGUSU UYANDIRIYOR"

"Onları çöpe atıyorum hepsini ben hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiç bir şey olmaz
onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliğini koruduğu sürece bir şeyler yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen kişiler o kadar. Tanıdığımız sevdiğimiz sanatçıların da bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine, Instagram üzerinden 'Bir arkadaşım gönderdi sürüyorum bu kremi, yumuşacık oluyorum' diye konuşup üç be kuruşlara tenezzül edeler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bu. Instagram ve TikTok dünyasındaki bu yüksek ahlaksızlık, bu uygulamalarla beraber yok olacak. Tıpkı Vine fenomenleri gibi bu fenomenler de yok olacak"


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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Okan Bayülgen
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