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Okan Bayülgen yeni formatla ekranda

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Coronavirüs nedeniyle herkesin eve kapandığı şu günlerde Okan Baygülgen, programının yeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Peki programdaki yenilikler neler?

Okan Bayülgen yeni formatla ekranda

Okan Bayülgen canlı yayınla tv100'de izleyici karşısına çıkacak.

Okan Bayülgen 30 Mart Pazartesi gününden itibaren günlük ve canlı yayınlarla izleyici karşısına çıkacak. Program her gün saat 01:00'de başlayacak.

tv100 ekranlarında Muhabbet Kralı ve Uykusuzlar Kulübü programlarını yapan Okan Bayülgen, herkesin evde kaldığı şu zor günlerde yeni bir formatla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

tv100'de canlı ve günlük olarak yayınlanacak programla ilgili detaylar da kısa bir süre içinde belli olacak.


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