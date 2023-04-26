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Okan Buruk, 3. derbisinde!

26.04.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 2 kez karşılaştı ve bu derbilerden galip ayrıldı.

Okan Buruk, 3. derbisinde!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 3. derbisine çıkacak. Bu sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerden galip ayrıldı.

Okan Buruk’lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri Kadıköy’de 3-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıları da Nef Stadyumu’nda 2-1’lik skorla yendi.

BEŞİKTAŞ İLE 13 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş’a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındayken rakip oldu. Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

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