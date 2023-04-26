Okan Buruk, 3. derbisinde!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 3. derbisine çıkacak. Bu sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerden galip ayrıldı.
Okan Buruk’lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri Kadıköy’de 3-0 mağlup ederken, siyah-beyazlıları da Nef Stadyumu’nda 2-1’lik skorla yendi.
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş’a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray’ın başındayken rakip oldu. Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.