SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk 5-1'lik Frankfurt yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından konuştu. Şanssız bir sonuç aldıklarını dile getiren Buruk, yenilginin sorumlusunu açıkladı.

Okan Buruk 5-1'lik Frankfurt yenilgisinin sorumlusunu açıkladı
Mustafa Fidan

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu ve lig etabına yenilgiyle başladı. Ağır mağlubiyetin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında yenilgi sebebini açıkladı.

Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız Eintracht Frankfurt mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA 4-1 ÖNDE OLABİLİRDİK, 3-1 YENİK KAPATTIK"

Buruk, maç sonu değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

“1-0 sonrası gerçekten rahat bir oyun oynuyorduk. Pozisyona girdik, yine ikinci golü çok rahat bir şekilde bulabilirdik. İtalyan hakem bütün maç bence çok kötüydü. Bizim aleyhimize verdiği çok karar oldu. Barış'ın attığı golde oyunu kesmese ikinci golü de bulabilirdik. İlk yarı baktığımızda belki de 3-1, 4-1 önde soyunma odasına gireceğimiz maçta 3-1 yenik şekilde girdik. Bu bizi olumsuz olarak etkiledi."

Okan Buruk 5-1 lik Frankfurt yenilgisinin sorumlusunu açıkladı 1

"FAZLA YAPTIĞIMIZ HATALAR OLDU"

“İkinci yarı iki oyuna baktığımızda arada büyük farklar var. İkinci yarıya çıkarken daha iyi olabilirdik. Kafa olarak maçı bıraktık. 3-1’den sonra soyunma odası konuşmamız, her şey çok iyi geçmişti. İkinci yarı bir türlü oyunu doğru bir şekilde oturtmadık. Yine bireysel hataları çok fazla yaptık. Şanssız goller yedik. İstatistiklere baktığımda yani 1.16, 1.17 gol beklenti oranlarından beş gol yedik. Rakibimiz adına çok şanslı bir maç geçti. Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Tabii ki seyredeceğiz, analizini yapacağız. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki farkı kabul etmemiz lazım. Rakibimiz ikinci yarı daha iştahlı oynadı. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı aslında yani yüzde 60-65’e yakın topa sahip olmamız, topun bizde olması, girdiğimiz pozisyonlar, deplasmandaki bu oyun, bu skorla gerçekten uyuşmadı.”

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ SORUMLULUK BENDE"

“Tabii ki benim sorumluluğum. Burada bu tür mağlubiyetleri önce teknik adamın kabul etmesi gerekiyor. Bu tür mağlubiyetlerde gerçekten teknik adamların neyi doğru neyi yanlış yaptığını görebiliriz. Her zaman olduğu gibi sorumluluk bende. Bunu düzeltecek olan ve bunu tedavi edecek olan, daha iyiye götürecek olan, oyuncularıma bunu gösterecek olan da benim. Dediğim gibi daha iyisini yapacağız. Bugün şanssız bir maç geçirdik; ama birinci maçı oynadık. Daha yedi tane daha maçımız var. 36’lık gruptan yine ilk 24'ü içerisine girebileceğimize yüzde 100 inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Takıma güveniyorum. Seyircimize her zaman güveniyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten bugün şanssız bir gün geçirdik ama bunu düzelteceğiz. Bunu toparlayacağız. Çok daha iyisini yapacağız.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde soğuk duş! Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde soğuk duş!
Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
5 - 1
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PFDK açıkladı: Orkun Kökçü'nün cezası belli olduPFDK açıkladı: Orkun Kökçü'nün cezası belli oldu
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde soğuk duş!Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde soğuk duş!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.