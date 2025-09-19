Okan Buruk 5-1'lik Frankfurt yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu ve lig etabına yenilgiyle başladı. Ağır mağlubiyetin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında yenilgi sebebini açıkladı.

Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız Eintracht Frankfurt mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA 4-1 ÖNDE OLABİLİRDİK, 3-1 YENİK KAPATTIK"

Buruk, maç sonu değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

“1-0 sonrası gerçekten rahat bir oyun oynuyorduk. Pozisyona girdik, yine ikinci golü çok rahat bir şekilde bulabilirdik. İtalyan hakem bütün maç bence çok kötüydü. Bizim aleyhimize verdiği çok karar oldu. Barış'ın attığı golde oyunu kesmese ikinci golü de bulabilirdik. İlk yarı baktığımızda belki de 3-1, 4-1 önde soyunma odasına gireceğimiz maçta 3-1 yenik şekilde girdik. Bu bizi olumsuz olarak etkiledi."

"FAZLA YAPTIĞIMIZ HATALAR OLDU"

“İkinci yarı iki oyuna baktığımızda arada büyük farklar var. İkinci yarıya çıkarken daha iyi olabilirdik. Kafa olarak maçı bıraktık. 3-1’den sonra soyunma odası konuşmamız, her şey çok iyi geçmişti. İkinci yarı bir türlü oyunu doğru bir şekilde oturtmadık. Yine bireysel hataları çok fazla yaptık. Şanssız goller yedik. İstatistiklere baktığımda yani 1.16, 1.17 gol beklenti oranlarından beş gol yedik. Rakibimiz adına çok şanslı bir maç geçti. Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Tabii ki seyredeceğiz, analizini yapacağız. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki farkı kabul etmemiz lazım. Rakibimiz ikinci yarı daha iştahlı oynadı. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı aslında yani yüzde 60-65’e yakın topa sahip olmamız, topun bizde olması, girdiğimiz pozisyonlar, deplasmandaki bu oyun, bu skorla gerçekten uyuşmadı.”

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ SORUMLULUK BENDE"

“Tabii ki benim sorumluluğum. Burada bu tür mağlubiyetleri önce teknik adamın kabul etmesi gerekiyor. Bu tür mağlubiyetlerde gerçekten teknik adamların neyi doğru neyi yanlış yaptığını görebiliriz. Her zaman olduğu gibi sorumluluk bende. Bunu düzeltecek olan ve bunu tedavi edecek olan, daha iyiye götürecek olan, oyuncularıma bunu gösterecek olan da benim. Dediğim gibi daha iyisini yapacağız. Bugün şanssız bir maç geçirdik; ama birinci maçı oynadık. Daha yedi tane daha maçımız var. 36’lık gruptan yine ilk 24'ü içerisine girebileceğimize yüzde 100 inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Takıma güveniyorum. Seyircimize her zaman güveniyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten bugün şanssız bir gün geçirdik ama bunu düzelteceğiz. Bunu toparlayacağız. Çok daha iyisini yapacağız.”