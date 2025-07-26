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Okan Buruk'a rağmen Beşiktaş'ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti...

Kariyerine Portekiz devi Benfica'da devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun takımda mutsuz olduğu öğrenildi. Benfica'dan ayrılmayı kafasına koyan Kerem Aktürkoğlu için Süper Lig devi Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılarda oynamayı kabul eden Kerem Aktürkoğlu, takımların anlaşmasını bekliyor!

Okan Buruk'a rağmen Beşiktaş'ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti...
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... Benfica'da mutsuz olduğu öğrenilen Kerem için devreye giren Beşiktaş yönetimi, milli oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti.

OKAN BURUK DÜN AÇIKLAMIŞTI!

Okan Buruk a rağmen Beşiktaş ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti... 1

Dün akşam Tivibu Spor'da katıldığı canlı yayın programında Kerem Aktürkoğlu için konuşan Okan Buruk, "Kerem Aktürkoğlu bizim evladımız. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Dönmek isterse kapımız ona her zaman açık." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!

Okan Buruk a rağmen Beşiktaş ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti... 2

Geçtiğimiz aylarda evlenen Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'e alışamadığı ve bu sebeple Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden milli yıldızın, Benfica ile anlaşılması durumunda resmi imzayı atacağı ifade edildi.

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Kerem Aktürkoğlu benfica beşiktaş galatasaray
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