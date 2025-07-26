Okan Buruk'a rağmen Beşiktaş'ı seçti! Kerem Aktürkoğlu sözleşme teklifini kabul etti...

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... Benfica'da mutsuz olduğu öğrenilen Kerem için devreye giren Beşiktaş yönetimi, milli oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti.

OKAN BURUK DÜN AÇIKLAMIŞTI!

Dün akşam Tivibu Spor'da katıldığı canlı yayın programında Kerem Aktürkoğlu için konuşan Okan Buruk, "Kerem Aktürkoğlu bizim evladımız. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Dönmek isterse kapımız ona her zaman açık." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ!

Geçtiğimiz aylarda evlenen Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'e alışamadığı ve bu sebeple Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden milli yıldızın, Benfica ile anlaşılması durumunda resmi imzayı atacağı ifade edildi.