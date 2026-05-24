Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı görüntülü aradı; taraftar küplere bindi!

İngiliz futbolunun kalbi Wembley Stadyumu, Türk spor ve medya tarihine geçecek asrın başarılarından birine sahne oldu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, nefeslerin kesildiği play-off finalinde Middlesbrough’yu devirerek Premier Lig’e yükseldi. Ancak Ada’da patlayan şampiyonluk coşkusu, İstanbul’da Galatasaray camiasını ayağa kaldıran beklenmedik bir krizin fitilini ateşledi.

WEMBLEY'DE TARİHİ ZAFER, İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA KRİZİ!

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Ada’da 90+5’te gelen altın golle milyarderler kulübü Premier Lig’e adım atarken; bu tarihi başarı Türkiye futbol gündeminde bambaşka bir tartışmanın perdesini araladı. Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk’un, zafer sonrası Acun Ilıcalı’yı FaceTime üzerinden görüntülü arayarak tebrik etmesi sarı-kırmızılı camiada infial yarattı. Geçtiğimiz sezon ezeli rakip Fenerbahçe ile yaşanan sert gerilimleri unutmayan Galatasaray taraftarı, başarılı çalıştırıcının bu yakın diyaloğuna sosyal medyada çok sert tepki gösterdi.

90+5'TE GELEN MUCİZE: OLI MCBURNIE ADAYI SALLADI!

İngiltere Championship play-off finalinde, Premier Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek dev randevuda tam anlamıyla bir taktik savaşı yaşandı. Middlesbrough karşısında maçı uzatmalara taşıyan Hull City, karşılaşmanın kilitlendiği anlarda mucizevi bir geri dönüşe imza attı. Mücadelenin 90+5. dakikasında sahneye çıkan İskoç santrfor Oli McBurnie, ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Hakemin son düdüğüyle birlikte sahadan zaferle ayrılan Kaplanlar, 10 yıllık hasretin ardından adını dünyanın en lüks ligine yazdırmayı başardı.

OKAN BURUK'TAN ACUN ILICALI'YA SÜRPRİZ FACETIME TEBRİĞİ

Hull City’nin İngiltere’de yazdığı bu epik başarı öyküsünün ardından tebrik mesajları ardı ardına gelirken, en dikkat çekici hamle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan geldi. Sarı-kırmızılı ekiple şampiyonluk ipini göğüsleyen başarılı çalıştırıcı, İngiltere’de büyük bir gurur yaşayan Acun Ilıcalı’yı yalnız bırakmadı. Ilıcalı’yı FaceTime üzerinden görüntülü arayan Buruk, Türk iş insanını ve kulübünü bu tarihi başarıdan ötürü içtenlikle kutlayarak, Premier Lig macerasında başarı dileklerini iletti.

GALATASARAY TARAFTARI KÜPLERE BİNDİ: SOSYAL MEDYADA REAKSİYON YAĞMURU

Okan Buruk ile Acun Ilıcalı arasında geçen bu samimi görüntülü görüşmenin detayları sosyal medyaya sızınca, sarı-kırmızılı camiada adeta yer yerinden oynadı. Galatasaraylı taraftarlar, özellikle 2024-2025 sezonunda ezeli rakipleri Fenerbahçe Kulübü ve yönetim kanadıyla yaşanan çok sert demeç savaşlarını, saha dışı gerilimleri hatırlattı. Sarı-lacivertli camianın en önemli figürlerinden biri olan Ilıcalı ile Okan Buruk’un bu denli sıcak ve yakın bir ilişki içinde olmasını kabul edilemez bulan taraftarlar, başarılı teknik adama yönelik sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu.