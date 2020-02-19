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Okan Buruk: Avantaj yakalayıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 19.02.2020 21:55 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'la karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "İki maçlık bir seri. Burada avantaj yakalayıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz" dedi.

Okan Buruk: Avantaj yakalayıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Junior Caiçara, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini vurgulayan Buruk, "Bu tura yakışır şekilde oyun ve skor anlamında kendimizi hazırladık. Eşleşme belli olduğundan beri, uzun zamandır rakibimizi doğru bir şekilde analiz ettiğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ BULUNDUĞU DURUMDA TUTMALIYIZ"

"Bizim ve Türkiye için önemli bir karşılaşma" diyen Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem Avrupa turnuvalarında kalan tek takımız hem de ülkemizin gelecek yıl Avrupa kupalarına katılımı için puan çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için. Bu tur bizim için çok önemli. Türkiye'yi bulunduğu durumda tutmalıyız."

"TEK HEDEFİMİZ TURU GEÇEN TARAF OLMAK"

Teknik direktör olarak kariyerinde ilk defa bu yıl Avrupa Ligi'nde olduğunu hatırlatan Buruk, "Şimdiye kadar aldığımız galibiyetler, özellikle gruptan çıkışımız çok önemliydi. Bu turu da geçmek, benim, futbolcularımın ve kulübün geleceği için çok önemli. Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp turu geçen taraf olmak. Hedeflerimiz var ve inşallah kendimiz için bir tarih daha yazma fırsatı olur." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, yoğun maç temposunun kendilerini etkilemediğini vurgulayarak, "Eğer yarışıyorsanız bu temponun içine girmek zorundasınız. Bununla ilgili hiçbir şikayetimiz yok" diye ekledi.

"ROBINHO 2-3 SENE DAHA OYNAR"

Robinho'nun sakatlığından dolayı Lizbon'a gelmediğini kaydeden Buruk, "Robinho önümüzdeki hafta bize katılacak. Belki pazartesi Rizespor maçında bizimle olabilir. Ben onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi bir kişi. Yaşına göre çok fazla çalışıyor. Sezon başında Junior ile birlikte takımın en iyi gelenlerinden biriydi. Kendisinden çok memnunuz. 2-3 sene daha rahat oynayacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"İNŞALLAH LİGİ BİRİNCİ SIRADA BİTİRİR, AYRI BİR TARİH YAZARIZ"

Süper Lig'de sezonun çok çekişmeli geçtiğini vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"Türkiye ligi en çekişmeli senesini yaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren 7 takım var. Fenerbahçe ve Beşiktaş puan olarak geride olsa da lig yarışlarını sürdürüyor. Bu durum kaliteyi artırıyor. Bizim hedefimiz Türkiye liginde şampiyonluk yaşamak. Hedefimiz bu ve buna çok inanıyorum. İnşallah ligi birinci sırada bitirir ayrı bir tarih yazarız. Bu maç bizim için bir tarih ama Türkiye liginde de tarih yazmak istiyoruz."

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk ayrıca, Manchester United'a transfer olan Sporting Lizbon'un eski futbolcusu Bruno Fernandes ile ilgili de "Bruno'nun ayrılmasına bir rakibi olarak sevindik. Önemli bir futbolcuydu. Ama Sporting her şeye rağmen iyi kadroya sahip ve özellikle sahasında çok güçlü" diye konuştu.

CAICARA: TÜRKİYE LİGİNE HERKES SAYGI DUYMALI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara ise "Rakibi çok iyi analiz ettik, onların kuvvetli ve zayıf yanlarını iyi biliyoruz. Çok farklı sistemlerde oynayabilen bir takım. Maç tamamen bizim performansımıza bağlı. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SÜRPRİZ YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Manuel Rebelo Fernandes'in maçta kendilerini favori görmelerinin doğal olduğunu ifade eden Caiçara, "Kendi evinde oynuyor ve favori olduğunu söylemekte haklı. Ama biz iyi hazırlandık. Sürpriz yapıp iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ZOR BİR FUTBOL OYNANIYOR"

Kariyerinde Portekiz ve Almanya liglerinde de oynayan Caiçara, Portekizli bir gazetecinin "Türk futbolunun seviyesiyle" ilgili sorusuna ise "Elbette farklı ama Türkiye liginde de üst düzey ve zor bir futbol oynanıyor. Özellikle lider olduğunuzda rakiplerin motivasyonu çok yüksek oluyor. Portekiz futbolunda şampiyonluk için sadece Benfica, Porto, Sporting ve Braga yarışır. Türkiye ligine genel olarak herkesin saygı duyması lazım" yanıtını verdi.

Basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir takımı, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda son antrenmanını yaptı. Antrenmanı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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