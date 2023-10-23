Okan Buruk, Bayern öncesi açıkladı! Yıldız isim için itiraf: 'Oynamadığı için mutsuz olduğunu söyledi!'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında yarın Bayern Münih'i konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Yarın grup için önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarının altını çizen Buruk, "Hedefimiz maç maç gitmek. Bu maç da onlardan biri. 4 puanla çıkıyoruz. Amacımız bu puanı yükseltmek. Kendi saha avantajımızı kullanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteği lig ya da Şampiyonlar Ligi fark etmeksizin hiç değişmiyor. İnşallah onlar da yarın görevini en iyi şekilde yapacaktır. Amacımız iyi futbol oynamak. Kazanırsak bizim için muhteşem bir şey. Rakibimizin de ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Uzun zamandır grup aşamasında puan kaybetmediler. İnşallah yarın bizim için güzel ve unutulmaz bir gece olur" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BİZİM ONLARI YENEBİLECEĞİMİZE İNANMASI GÜZEL"

Galatasaray'ın yerinin her zaman Şampiyonlar Ligi olduğunu aktaran Buruk, "Burada olmak, bize gurur veriyor. Taraftarımızın yüzünde bu mutluluğu görmek bizi sevindiriyor. Kazanacak takımlar arasında en favori iki takımdan birisiyle oynayacağız. O yüzden ne kadar iyi takıma karşı oynasak da Türkiye'nin bizim onları yenebileceğimize inanması güzel. Bunu tekrar yaşamak, bizim için çok değerli. Bu maddi ve manevi anlamda çok önemli. Galatasaray'ın hedeflerinin yukarıya gittiğini görüyoruz. Kötü giden sezonun ardından Galatasaray'ın hak ettiği yerde olduğu bir durum var. Bizim hak ettiğimiz yer burası" şeklinde konuştu.

"ICARDI ANTRENMANA ÇIKACAK, KARARI YARIN VERECEĞİZ"

Mauro Icardi'nin yarınki maça hazır olup olmayacağı yönünde gelen bir soruya ise Buruk, "Mauro antrenmana çıkacak. Değerlendirme yapacağız. Yarın da onunla ilgili tam kararı vereceğiz" şeklinde cevap verdi.

"BÜTÜN OYUNCULARIMIN TAKIMIN BAŞARISI İÇİN İYİ ŞEYLER YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Takıma bu sezon katılan oyuncuların verdiği katkıdan memnun olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bütün oyuncularım önemli destek veriyor. Tete'nin ve Zaha'nın yaptıkları belli. Kaan, takım için önemli işler yapıyor. Unuttuğum birçok oyuncu var. Ndombele bize en son katılan oyuncu. Bize yüzde 50 ile geldi. Gelen oyuncuların takıma önemli katkıları var. Ligde arka arkaya 8 galibiyet aldık, Şampiyonlar Ligi'nde 4 puan aldık. Daha iyi bir durum olamazdı. Bütün oyuncularımın takımın başarısı için iyi şeyler yaptığını düşünüyorum. Bu performanslarını artıracaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"NELSSON OYNAMADIĞI İÇİN MUTSUZ AMA ONUN BÖLGESİNDE ÇOK FORMDA BİR OYUNCU VAR"

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın sol bek performansı ve Victor Nelsson'un son maçlarda süre alamaması yönünde gelen bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Oyun içerisinde Abdülkerim'i sol beke aldığımız oldu. Orada oynamaktan çok mutlu olan birisi değil aslında. Asıl mevkisi stoper. Orada oynamayı daha çok seviyor. Bizim için her zaman bir alternatif. Victor bizim için önemli bir oyuncu, onunla da konuştuk. Oynamadığı için mutsuz tabii ki. Onun bölgesinde oynayan çok formda oyuncu var. Bu takımda herkes oynayacak. Oynadıktan sonra performanslarla ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Victor da en kısa zamanda oynayacak. Geçtiğimiz yıl verdiği katkıyı bu sene de devam ettirecek. Onu da anlayabiliyorum. Çalışmasına aynı şekilde devam ediyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Oynamama nedenleri, yerine oynayan oyuncuların iyi performans göstermesi ve takımın iyi gitmesi. Kendimi onların yerine koyduğumda oynamamak üzücü."

"BAYERN MÜNİH'TEN ALINACAK HER PUAN EKSTRA"

Kuralar çekildiğinde Bayern Münih'in grup liderliği için favori olduğunu düşündüğünü söyleyen Buruk, "İşin gerçeği, grubun favorisi Bayern Münih'ti. Onlardan alınacak her puan ekstraydı. O yüzden buradan alınacak her puan ekstra olacak. İki maçtan toplayacağımız puanlar bizim için ekstra olacak. Maçın içerisinde ne olacağı belli değil. Taraftarımızın desteğiyle elimizden geleni yapacağız. Yarın sonucun ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"BU MAÇLARA OYUNCULARI HAZIRLAMAK DAHA KOLAY"

Beşiktaş derbisinin ardından maça taktiksel anlamda hazırlanmak için yeterli vakitlerinin olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Derbi oynadık. Pazar sabahı yenileme antrenmanı yaptık. Şimdi tekrar bir antrenmana çıkacağız. Analiz toplantısı yaptık ve rakibimizi anlattık. Maça çok fazla hazırlanma süreciniz olmuyor. Fiziksel olarak oyuncularımızı hazırlamamız gerekiyor. Şu da bir gerçek ki, bu maçlara oyuncuları hazırlamak daha kolay. Onlar kendi içerisinde bu konsantrasyon konusunu çözüyor. Bizim için önemli olan taktiksel olarak ne yapacağımız. Artı yönümüz, kazanarak devam etmek. Bu da bizi yukarılara yükseltiyor. Kazanma inancımız yüksek. Bu maçı da kazanabileceğimizi hayal ediyoruz. Korkmadan, yapacağımızın en iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

"BİZ HER MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Galatasaray gibi bir camiada her maç için baskı olduğunu aktaran Okan Buruk, "Baskı hep var. Geçen hafta derbiyi kazanmak zorundaydık. Biz her maçı kazanmak zorundayız. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Baskı altında kafa olarak da hazır oluyoruz. Hedefimiz bu gruptan çıkabilmek. Avrupa'da bütün takımlarımızın başarılı olması önemli. Tekrar insanların aklına Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını sokabilirsek ne mutlu" açıklamasında bulundu.





