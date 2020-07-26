SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Okan Buruk: Çok fazla hata yaptık…

Okan Buruk: Çok fazla hata yaptık…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2020 20:00 | Son Güncelleme

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 3-2 kaybettikleri Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Buruk, "Bugün biraz daha az süre almış oyuncuları oynatmak istedik. Çok fazla hata yaptık, biraz konsantrasyon eksikliği oldu, 3 tane de gol yedik, çok pozisyon verdik" dedi.

Okan Buruk: Çok fazla hata yaptık…

Kasımpaşa sezonun son maçında konuğu Başakşehir’i 3-2 mağlup ederken maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonlukla tamamladıkları sezonun son maçını değerlendirdi.

Konsantrasyon sorunu yaşadıklarını belirten Buruk, “Her oyuncu bizim için önemli. Daha az süre alan ve daha çok süre alan oyuncular var. Bugün biraz daha az süre almış oyuncuları oynatmak istedik. Çok fazla hata yaptık, biraz konsantrasyon eksikliği oldu, 3 tane de gol yedik, çok pozisyon verdik” dedi.

Maç başında Kasımpaşa’nın kendilerini alkışlamalarına teşekkür eden genç hoca, “Alkışlarla sahaya çıktık, çok teşekkür ediyorum, çok değerli. Aynı alkışları ben de onlara, yönetime ve oyunculara göndermek istiyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Şampiyon Başakşehir sezonu mağlubiyetle kapattıŞampiyon Başakşehir sezonu mağlubiyetle kapattı
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Bu paylaşımdan hemen sonra dehşeti yaşadı

Bu paylaşımdan hemen sonra dehşeti yaşadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi eski takımına veda etti!

Fenerbahçe'nin yeni transferi eski takımına veda etti!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı

G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Arda imzayı atıyor! İtalyanlar açıkladı...

Arda imzayı atıyor! İtalyanlar açıkladı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şampiyon Başakşehir!

Şampiyon Başakşehir!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'de Mahmut Tekdemir herkesi ağlattı!

Hem ağladı, hem ağlattı...

Okan Buruk: Çok fazla hata yaptık…

Şampiyon teknik adam konuştu: Çok hata yaptık

ÖZET | Kasımpaşa-Başakşehir: 3-2

Şampiyon Başakşehir sezonu mağlubiyetle kapattı

Kasımpaşa, şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

Kasımpaşa, Başakşehir'i alkışlarla karşıladı

Vali Ali Yerlikaya'dan Başakşehir'e ziyaret

Vali Ali Yerlikaya'dan Başakşehir'e ziyaret

Okan Buruk'tan yabancı sınırı açıklaması: Böyle bir saçmalık yok!

Okan Buruk'tan çok sert yabancı sınırı sözleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.