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Okan Buruk: "Çok gol kaçırdık, istek olarak...''

08.11.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ofspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Buruk, çok gol kaçırdıklarını ama sonunda galibiyeti alabildiklerini ifade etti.

Okan Buruk: "Çok gol kaçırdık, istek olarak...''

Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk, Ofspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"OFSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

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Okan Buruk: "Ofspor'u tebrik ediyorum, inanılmaz bir mücadele verdiler. Çok gol kaçırdık. En sonunda bir top girdi. İstek olarak oyuncularım çok iyiydi. Oynamayan oyuncularım için Türkiye Kupası çok önemli."

"BAŞAKŞEHİR MAÇI DUYGUSAL OLARAK FARKLI BİR YERDE"

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Okan Buruk: "Başakşehir maçı duygusal olarak farklı bir yerde. Orada görev yaptım. Hedefimiz 3'te 3 yapmaktı Dünya Kupası arasına kadar. Şu an 2 maçımızı kazandık. Zor bir maç olacak Başakşehir maçı. İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacak. Kazanıp 2. olmak istiyoruz."


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