Okan Buruk: "Çok gol kaçırdık, istek olarak...''

Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk, Ofspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk: "Ofspor'u tebrik ediyorum, inanılmaz bir mücadele verdiler. Çok gol kaçırdık. En sonunda bir top girdi. İstek olarak oyuncularım çok iyiydi. Oynamayan oyuncularım için Türkiye Kupası çok önemli."
Okan Buruk: "Başakşehir maçı duygusal olarak farklı bir yerde. Orada görev yaptım. Hedefimiz 3'te 3 yapmaktı Dünya Kupası arasına kadar. Şu an 2 maçımızı kazandık. Zor bir maç olacak Başakşehir maçı. İki takım için de çok önemli bir karşılaşma olacak. Kazanıp 2. olmak istiyoruz."