SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk: "'Daha stada girerken provokasyon vardı!''

Okan Buruk: "'Daha stada girerken provokasyon vardı!''

24.12.2023 18:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "'Daha stada girerken provokasyon vardı!''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"PROVAKASYON VARDI"

9ae9146bb7484afb81a52e7d055b1e0a

Taraftar baskısıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak." ifadelerini kullandı.

"HAKEM KARARLARI ADİL OLSUN"

Screenshot_1

Okan Buruk, "Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun." açıklamasını yaptı.

DAVINSON SANCHEZ AÇIKLAMASI!

Screenshot_2

Sakatlığı bulunan Sanchez için konuşan Okan Buruk, "Davinson Sanchez'in ağrısı oldu, oynatmak istemedik. İyi oyuncularımız var. Fenerbahçe ve bizim için bazen oyuncu seçmek kolay olmuyor. Oyununun devamında da kulübeden gelecek önemli oyuncularımız var. Wilfried Zaha'nın son maç hafif sakatlığı vardı. Oyunun durumuna göre kulübeden hamleler yapacağız." şeklinde konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güntekin Onay'dan tepki çeken sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''Güntekin Onay'dan tepki çeken sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''
Güntekin Onay'dan tepki çeken sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''Güntekin Onay'dan tepki çeken sözler! ''Galatasaray şişirildi, pompalandı...''
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çok az bir süre kala son detaylar...Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çok az bir süre kala son detaylar...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray maçı buruk verildi
En Çok Okunan Haberler
Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

Saldırı öncesi komutanına gönderdiği video mesaj herkesi ağlattı

Hainlerle 5 metreden 2 saatlik sıcak çatışma!

Hainlerle 5 metreden 2 saatlik sıcak çatışma!

Kupadan elenince 45 km'lik yolun parasını iade ettiler!

Kupadan elenince 45 km'lik yolun parasını iade ettiler!

Eski yıldızlar Mynet'e konuştu! "Hakem faktörü devreye girmezse, Galatasaray kazanır"

Eski yıldızlar Mynet'e konuştu! "Hakem faktörü devreye girmezse, Galatasaray kazanır"

Dev derbiye saatler kala, iki ezeli rakibin önemli isimleri Mynet'e konuştu!

Dev derbiye saatler kala, iki ezeli rakibin önemli isimleri Mynet'e konuştu!

Okan Buruk'tan Zaha'ya çok ilginç motivasyon konuşması! 'F.Bahçe seni istiyordu...'

Okan Buruk'tan Zaha'ya çok ilginç motivasyon konuşması! 'F.Bahçe seni istiyordu...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.