Okan Buruk: "'Daha stada girerken provokasyon vardı!''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"PROVAKASYON VARDI"

Taraftar baskısıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Zor bir maç olacak. Stresli bir maç olacak. Stresi yönetmek gerekiyor. Daha stada girerken burada provokasyon vardı. Maç içerisinde oyuncuların davranışları çok önem kazanacak." ifadelerini kullandı.

"HAKEM KARARLARI ADİL OLSUN"

Okan Buruk, "Hakem Arda Kardeşler'e başarılar dilemek istiyorum. İki takım için de adil kararların verildiği bir maç olsun." açıklamasını yaptı.

DAVINSON SANCHEZ AÇIKLAMASI!

Sakatlığı bulunan Sanchez için konuşan Okan Buruk, "Davinson Sanchez'in ağrısı oldu, oynatmak istemedik. İyi oyuncularımız var. Fenerbahçe ve bizim için bazen oyuncu seçmek kolay olmuyor. Oyununun devamında da kulübeden gelecek önemli oyuncularımız var. Wilfried Zaha'nın son maç hafif sakatlığı vardı. Oyunun durumuna göre kulübeden hamleler yapacağız." şeklinde konuştu.





