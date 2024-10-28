Okan Buruk derbideki penaltı pozisyonuna yakındı! ''Icardi darbe aldığını söyledi...''

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 ile geçti. Bu sonuçla beraberinde ligdeki tek namağlup takım olan sarı - kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, alınan derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

''FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE PUAN FARKI 8''

Ligde ezeli rakiplerine karşı olan puan farkının altını çizen Buruk "Maç öncesinde de söyledim. Psikolojik anlamda bakınca 8 puan fark oluyor. Bay haftasına giriyoruz. Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Kazanmak istiyorduk. Galatasaray, bu derbilere benim dönemimde, 2.5 senede, çok fazla derbi kazandık. Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Konsantrasyonumuz, isteğimiz çok daha farklı oluyor.'' ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'A POZİSYON VERMEDİK''

Maçı değerlendiren tecrübeli teknik adam ''Beşiktaş gibi bir rakibin çok pozisyon vermeden bitirdik. Golü uzaktan şutla yedik. Geçiş hücumları oldu. Topu ilk defa bir rakibe verdik. Burada iki forvet oynayınca Ndour'un zaman zaman boş kalması, Rafa'nın Mario ile birlikte etkinlikleri... Birbirlerine yakın oynadılar. Buralarda zorlandık." sözlerini sarf etti.

''SARA'NIN SOL AYAĞI SİHİRLİ''

Brezilyalı orta sahası hakkında konuşan Okan Buruk "Gabriel Sara'nın ayağı çok iyi, çok temiz. Geçen sene Championship'in en çok asist yapanlarından biriydi. Sol ayağı sihirli. Duran toplarda görüyoruz. İnsani kalitesi de çok yüksek. Hızlı şekilde adapte oldu. Brezilya Milli Takımı hedefi var. Çok önemli bir hedef.'' diyerek anlattı.

''ICARDI DARBE ALDIĞINI SÖYLEDİ''

Mücadele 1-0 devam ederken verilmeyen tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında Buruk, "Penaltıyla ilgili darbe var gibi gözüküyor. Icardi de darbe aldığını söyledi. Hakem vermedi. VAR müdahil olmadı. İki takım için de fauller verildi verilmedi. Kolay faul de verildi.'' dedi.