Okan Buruk: Futbolcuları robot gibi görüyoruz

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçının yolculuğu öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk şu ifadeleri kullandı;

"Manchester galibiyeti sonrası lige dönüşte sıkıntılar yaşadık,Şampiyonlar Ligi'nin havası bambaşka. Yoğun bir fikstürdeyiz. Zor bir süreç, iyi yanı Mart'a kadar milli maç olmaması. Milli takım için de yoğun bir fikstür var. Şenol hoca için de zor bir süreç. En büyük zorluğu yaşayan futbolcular. Futbolcuları robot gibi görüyoruz. Evlerine zor gidiyorlar"

"HOŞGÖRÜLÜ OLMALIYIZ"

"Bu kadar çok maç oynayan oyuncu milli takımdan eleştiriyle dönüyor, bir de milli takım hocasına eleştiri yapıyoruz. Biraz daha hoşgörülü olmalıyız. Hocalara ve teknik adamlar için yapıcı olmalıyız"

MERT GÜNOK NEGATİF

"Mert Günok pozitif çıktı ama sonra negatif çıktı. Mert en dikkatli oyuncularımızdan biri, çift maske takar. Mert'te ilk testin pozitif olması şaşırttı ama sonra 4 test negatif çıktı. UEFA oynar izni verdi"

SAKATLARIN DURUMU

"Aleksic bizle beraber değil, Mehmet Topal'ın adalesinde yırtık var, Caaiçara yok, Crivelli yok önümüzdeki hafta düzelir başka eksik yok. İnşallah Türkiye'yi Manchester'da da en iyi şekilde temsil edeceğiz"

