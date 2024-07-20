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Okan Buruk, Galatasaray'ın iki yıldızının üstünü çizdi! Takımdan gönderiliyorlar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.07.2024 12:18
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdan gidecek oyuncuları belirledi. Yeni sezonda yedek kulübesinde dahil mutsuz oyuncu istemeyen Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmayan oyuncuların listesini yönetime verdi.

Okan Buruk, Galatasaray'ın iki yıldızının üstünü çizdi! Takımdan gönderiliyorlar...
Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunda istemediği oyuncuları göndermeyi planlıyor. Okan Buruk ile toplantı yapan Dursun Özbek, tecrübeli çalıştırıcının kendisine ilettiği isimlerle yolları ayıracak.

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PERFORMANSLARINI YETERLİ BULMADI

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Yeni sezon öncesi yapılan kampta performanslarını yeterli bulmayan oyuncuları Dursun Özbek'e ileten Okan Buruk'un listesinin en başında Tete ve Sergio Oliveira yer alıyor. İki oyuncuyu da kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi.

YENİ TRANSFER ZIYECH!

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Galatasaray’ın 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da gerçekleştirdiği ilk yurt dışı kampında Ziyech ile Mertens’in performansı Okan Buruk'u oldukça mutlu etti. Özellikle Ziyech'in istekli oyuncu takım içinde 'yeni transfer' gözüyle bakılmasını sağladı.

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