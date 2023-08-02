Okan Buruk istedi, Arda Turan bitiriyor! Galatasaray Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez'e teklifini yaptı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Halil Dervişoğlu, Bakambu, Angelino, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Günay Güvenç, Kerem Demirbay gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da sıradaki hedef orta saha transferi....

İLK TEKLİF İLETİLDİ

Bu bölge için birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaraylı kurmayların radarına giren isimlerden biri de Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki orta sahaya Saul Niguez olmuştu. İspanyol futbolcu için Sarı-Kırmızılı takım oyuncunun kulübüne 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da bu isim için onay verdiği gelen bilgiler arasında.

ARDA TURAN DEVREDE

Öte yandan Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Arda Turan, Saul Niguez transferi için devreye girdiği öğrenildi. Atletico Madrid'de 2011-2015 yılları arasında forma giyen Arda Turan eski takım arkadaşını Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye ikna etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Galatasaray 6 milyon Euro teklif yaptığı Atletico Madrid'le bonservis görüşmelerini devam ettiriyor. İspanyol kulübünün beklentisi 10 milyon Euro civarında ancak Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmesi bekleniyor.

