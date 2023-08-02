SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk istedi, Arda Turan bitiriyor! Galatasaray Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez'e teklifini yaptı

Okan Buruk istedi, Arda Turan bitiriyor! Galatasaray Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez'e teklifini yaptı

02.08.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer bombalarını ardı ardına patlatmaya devam eden Galatasaray'da yeni hedef orta saha... Bu bölge için Atletico Madrid'in yıldızını listesine alan Sarı-Kırmızılılar'a Arda Turan'dan da destek geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Halil Dervişoğlu, Bakambu, Angelino, Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Günay Güvenç, Kerem Demirbay gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da sıradaki hedef orta saha transferi....

İLK TEKLİF İLETİLDİ

saul-niguez-atletico-de-madrid-2022-23-1679482660-104108

Bu bölge için birçok isimle temaslarını sürdüren Galatasaraylı kurmayların radarına giren isimlerden biri de Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki orta sahaya Saul Niguez olmuştu. İspanyol futbolcu için Sarı-Kırmızılı takım oyuncunun kulübüne 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk'un da bu isim için onay verdiği gelen bilgiler arasında.

ARDA TURAN DEVREDE

thumbs_b_c_a72de484b52ff9950d503bdbd1deb227

Öte yandan Eyüpspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Arda Turan, Saul Niguez transferi için devreye girdiği öğrenildi. Atletico Madrid'de 2011-2015 yılları arasında forma giyen Arda Turan eski takım arkadaşını Sarı-Kırmızılı takıma gelmeye ikna etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

e57f1def06a1e34bf12af537feae2f90cbffb6e0

Galatasaray 6 milyon Euro teklif yaptığı Atletico Madrid'le bonservis görüşmelerini devam ettiriyor. İspanyol kulübünün beklentisi 10 milyon Euro civarında ancak Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belli oldu!Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belli oldu!
Galatasaray'dan 2 yıllık imza! Resmen açıklandıGalatasaray'dan 2 yıllık imza! Resmen açıklandı
Marcelo rakibini ayağını kırdı! Gözyaşları sel olduMarcelo rakibini ayağını kırdı! Gözyaşları sel oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Arda Turan son dakika galatasaray Şampiyon yaşında sezon erden kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Eski sevgilisini adım adım takip edip...

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.