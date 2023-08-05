Okan Buruk istiyordu, Hull City maçının kadrosuna alınmadı! Galatasaray'a Rashica'dan heyecanlandıran haber

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve performansıyla herkesin beğenisini toplayan Rashica'nın bonservisinin alınması için çalışmalar sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

KADROYA ALINMADI

Bonservisi İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'te bulunan Rashica, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynanan mücadelenin kadrosuna alınmadı.

"RASHİCA'NIN KADROMUZDA OLMASINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, Kosovalı yıldız futbolcuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşursa kadromuzda olmasını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

