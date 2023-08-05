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  4. Okan Buruk istiyordu, Hull City maçının kadrosuna alınmadı! Galatasaray'a Rashica'dan heyecanlandıran haber

Okan Buruk istiyordu, Hull City maçının kadrosuna alınmadı! Galatasaray'a Rashica'dan heyecanlandıran haber

05.08.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayla başarılı bir performans sergileyen Milot Rashica'yı kadrosuna katabilmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a İngiltere'den sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve performansıyla herkesin beğenisini toplayan Rashica'nın bonservisinin alınması için çalışmalar sürerken, Sarı-Kırmızılılar'ı heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

KADROYA ALINMADI

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Bonservisi İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'te bulunan Rashica, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynanan mücadelenin kadrosuna alınmadı.

"RASHİCA'NIN KADROMUZDA OLMASINI DÜŞÜNÜYORUZ"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, Kosovalı yıldız futbolcuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu. Şartlar oluşursa kadromuzda olmasını düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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