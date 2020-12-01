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Okan Buruk: Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 01.12.2020 19:55 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları RB Leipzig maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Buruk, konuşmasında, "Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Hem kendimize hem de ülkemize yakışır şekilde sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Okan Buruk: Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig ile 2 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.

Karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuşan Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, "Bundan sonra devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz bunu gösterecek karşılaşma. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Hem kendimize hem de ülkemize yakışır şekilde sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Maç takviminin zorluğu üzerine gelen soruyu yanıtlayan Buruk, "Bu süreç bize zor gelmiyor; heyecanlı geliyor ve mutlu ediyor. Asıl zor gelen milli takım araları. Bu tempoya alıştık. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak beni ve oyuncularımı mutlu ediyor" diye konuştu.

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