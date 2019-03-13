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Okan Buruk: Konyaspor karşısında çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 13.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 16 Mart Cumartesi günü Atiker Konyaspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Konyaspor ile aramızda 4 puan fark var. Puan farkını kapatmak için deplasmanda kazanmak, ikinci yarının başında yakaladığımız çıkışı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Okan Buruk: Konyaspor karşısında çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz

Okan Buruk, yeşil-mavili ekibin Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konyaspor taraftarının takımına önemli katkı sağladığını, etkili bir taraftar grubu olduğunu belirtti.

Rakiplerinin son haftalarda istedikleri sonuçları alamadığının altını çizen Buruk, "İstedikleri sonuçları alamasa da üst sıraları hedefleyen bir takım. Oyun anlayışı olan, kendi oyun anlayışı içerisinde taktiksel dizilişlerine, aksiyonlarına sadık kalan bir ekip. Deplasmanda galibiyet serimiz vardı. Fenerbahçe maçı ile bunu kaybetmiştik. Deplasmanda kazanmak için tekrar elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Buruk, ligde bulundukları konum açısından Atiker Konyaspor'un önemli rakiplerinden olduğuna işaret ederek, "Konyaspor ile aramızda 4 puan fark var. Puan farkını kapatmak için deplasmanda kazanmak, ikinci yarının başında yakaladığımız çıkışı devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinde Adis Jahovic ve Mustapha Yatabare'nin sakatlıkları nedeniyle büyük ihtimalle forma giyemeyeceğine dikkati çeken Buruk, şöyle devam etti:

"Önemli iki oyuncu. Onların yerine Mücahit forma giydi. Hücum hattının arkasında önemli, güçlü oyuncuları var. Direkt takıma katkı sağlayan oyuncunun olmaması bizim için avantaj ama maç oynanmadan hiçbir şey belli olmaz. Bazen avantaj gibi gördüğünüz şeyler dezavantaja dönüşüyor. Biz kendi oyunumuzu oynamadıktan, saha içerisinde oyunu elimize geçiremedikten sonra hiçbir şey avantaj değil."

Buruk, lige verilecek arayı Antalya'da kamp ve hazırlık maçı yaparak geçireceklerini kaydetti.

Rize'nin takımına sahip çıkmasından çok büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Buruk, camianın Çaykur Rizespor etrafında tekrar toplandığını aktardı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIMDA GÖREVE GETİRİLMESİ

Okan Buruk, Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne getirilmesine ilişkin, "Şenol hoca, başarıları ile bu görevi hak etmiş biri. Daha önce hizmet ettiği gibi ülkemize yine en iyi şekilde başarılar kazandırmasını istiyoruz. Bizim teknik adamlar olarak çok iyi şekilde desteklememiz gerekiyor. Kalben ben hem Şenol hocaya hem ekibine hem milli takıma başarılar diliyorum. İnşallah futbol olarak hak ettiğimiz yerlere geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun ileriye dönük daha çok yol katetmesi gerektiğinin altını çizen Buruk, "Yol katetmeye ihtiyacımız var. Bunda da Şenol hoca iyi bir öncü olacaktır." diye konuştu.

MUSA ÇAĞIRAN'IN GÖRÜŞLERİ

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Musa Çağıran, uzun bir sakatlık döneminin ardından ilk kez geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor maçı ile 11'de sahaya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sakatlığının beş ayı bulduğuna işaret eden Musa Çağıran, şunları kaydetti:

"Beş ay sonra kendi adıma iyi maç çıkardığımı düşünüyorum. İnşallah bunun devamını getiririm. Maç eksiğini fazla hissetmedim. Arkadaşlarım ve hocalarım çok yardımcı oldu. Takım olarak ve kendi adıma iyi konumdayız. İkinci yarıda yakaladığımız çıkışı devam ettirmek istiyoruz. Konya'da da iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Konyaspor deplasmanında alacağımız puan veya puanlar bizi çok daha iyi yerlere taşıyacaktır."

İlk yarının sonunda herkesin kendilerine 'Düştü' gözüyle baktığını aktaran yeşil-mavili futbolcu, "Biz, gelen arkadaşlarla çabuk kaynaştık. Ligde 31 puan ile 11. sıraya geldik. Kimsenin beklemediği şeyler yaptık. Yukarı ile 4, alt sıralarla 4 puan fark var. Konya'da alacağımız sonuçla hedeflerimizi net belirlemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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