Okan Buruk, mağlubiyeti Nelsson'a bağladı! ''Hayatının en kötü maçını oynadı''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk aldıkları skorun iyi olmadığını söyleyerek Nelsson'a patladı.

"HAYATININ EN KÖTÜ MAÇINI OYNADI"

Maçın ardından konuşan Okan Buruk, "Nelsson belki de hayatının en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik. Beni bu maçta en çok hayal kırıklığına uğratıp sinirlendiren olay bu oldu." dedi.

"2-2 İLE İSTANBUL'A GİTMEK BİZİ ÜZDÜ"

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile İstanbul'a gitmek bizi üzdü." açıklamasını yaptı.

"HENÜZ %100 HAZIR DEĞİLİZ"

Okan Buruk: "İlk maç bizim için önemli bir antrenman oldu. İkinci maça daha hazır olacağız. Lig bitti. 3 hafta sonra tekrar antrenmanlara başladık. Oyuncuların mental anlamda geri dönüşleri bu anlamda zor oluyor. Henüz %100 hazır değiliz."

