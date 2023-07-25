SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk, mağlubiyeti Nelsson'a bağladı! ''Hayatının en kötü maçını oynadı''

Okan Buruk, mağlubiyeti Nelsson'a bağladı! ''Hayatının en kötü maçını oynadı''

25.07.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris maçının ardından basın toplantısında konuştu. Buruk, "Bugün maçın büyük bir bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabilirdik ama savunmada çok hata yaptık. Bu maç bizim için eksi." dedi.

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk aldıkları skorun iyi olmadığını söyleyerek Nelsson'a patladı.

"HAYATININ EN KÖTÜ MAÇINI OYNADI"

F15vA7pWcAAiw_7

Maçın ardından konuşan Okan Buruk, "Nelsson belki de hayatının en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunmamızın daha iyi olması gerekiyordu. Doğru yerleşemedik. Beni bu maçta en çok hayal kırıklığına uğratıp sinirlendiren olay bu oldu." dedi.

"2-2 İLE İSTANBUL'A GİTMEK BİZİ ÜZDÜ"

F15uo62WABMZFuL

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Sentetik saha, Avrupa maçı ortamı gibi birçok etken var ama Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz de iyi savundu. İyi çıkışları oldu. Her an tehlike yaratabilecek bir takım. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyordu. Maçı kazanmış gibiyken son dakika gol yedik. 2-2 ile İstanbul'a gitmek bizi üzdü." açıklamasını yaptı.

"HENÜZ %100 HAZIR DEĞİLİZ"

F15uDh2WAAce9Ob

Okan Buruk: "İlk maç bizim için önemli bir antrenman oldu. İkinci maça daha hazır olacağız. Lig bitti. 3 hafta sonra tekrar antrenmanlara başladık. Oyuncuların mental anlamda geri dönüşleri bu anlamda zor oluyor. Henüz %100 hazır değiliz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni transfer ilk maçında sakatlandı!Yeni transfer ilk maçında sakatlandı!
Galatasaray'ı korkutan istatistik!Galatasaray'ı korkutan istatistik!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı!Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Victor Nelsson galatasaray maçı buruk son dakika gol maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.