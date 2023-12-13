SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk, mağlubiyetin ardından kupa açıklaması yaptı! ''Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol''

Okan Buruk, mağlubiyetin ardından kupa açıklaması yaptı! ''Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol''

13.12.2023 01:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Belki bir gol atsaydık, ikinci golü de bulabilirdik. Sürpriz bir çıkışla attıkları golle maçı kazandılar. Rakibimizi tebrik ederken, bizim için de Avrupa süreci devam ediyor. Hedefimiz kupa kazanmak" dedi.

Galatasaray'da Okan Buruk, Kopenhag karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrasında konuştu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"HAKEM CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN"

af2eb1106fab37449ffd80ff2a39cea4

"Birincisi dün Türkiye'de gerçekleşen saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Ülke futbolu için dönüm noktası olmasını diliyorum. İnşallah adımlar atılır. Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun."

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

GBLoBedXYAAXmUP

"Kaybetmek istemiyorduk. 2 seçeneğimiz vardı. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek ya da diğer maça göre Avrupa Ligi'nde devam etmek. Oyun beklediğimiz gibi oldu. Maça başlarken kanat oyuncularına büyük iş düşüyordu. Merkezi kapatıyorlardı. Burada daha çok üretmek istiyorduk ama ilk yarıda çok net pozisyon üretemedik. İkinci yarıda daha çok ürettik. Ziyech ve Mertens'in oyuna almak istiyorduk. Hücumda bize enerji getirecek oyuncular kenara geldiği anda gol yedik. Daha sonra Bakambu ile iki forvete döndük. Belki birinci golü bulsak, ikinci golü de bulabilirdik. Çok fazla orta yaptık ama forvetlerimizi buluşturamadık. Net kurtarışlar, çizgiden çıkan toplar oldu. Kazanamadığımız için üzgünüz."

"BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"

GBLpzHJXcAIUJLG

"Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Ligi. Yeni bir hedef bizi bekliyor. Galatasaray'ın kupa kazanabileceği yeni bir yol. Bundan sonraki hedefimiz kupayı kazanmak. Orada finale kadar gidebilmek. Zor bir maçtı. Yüzde yüz hazır olmayan oyuncular vardı. Böyle zorlu bir maçtan kazanarak çıkmak istiyorduk ama kazanamadığımız için üzgünüz ama yol devam ediyor. Ligde iyi durumdayız. Avrupa'da da tekrar kupa kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
[RMV-10]
Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkanlar belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkanlar belli oldu!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray 10 maçı buruk hedefi iyet
En Çok Okunan Haberler
Kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kapıdan çevirdi

Kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetini kapıdan çevirdi

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

Kademeli emeklilik için yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor

İsrail, Gazze’deki tünellere su pompalıyor

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!

TFF ve Kulüpler Birliği acil olarak toplanıyor!

37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor!

37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.