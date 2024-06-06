Okan Buruk o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu! 'Özür diliyorum'

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında teknik direktör Okan Buruk'un görüntüleri tepki çekmişti. Buruk , Sezen Aksu'nun 'Şinanay' şarkısının küfürlü versiyonunu taraftarlarla söylemişti.

"ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Okan Buruk o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu. Buruk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şampiyonluk kutlamalarında abarttığımız yerler oldu, rahatsız olduğum şeyler oldu. Okan Buruk olarak yıllardır verdiğim bir imaj var. Özür dilemek istiyorum. Kimseyi işin içine katmasak da yanlış şeyler olabiliyor. Bu kulüp başkanlarında da futbolcularda da oldu. Bizler örnek insanlarız, Türk futboluna yakışır kişiler olmamız gerekiyor."





