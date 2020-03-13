Okan Buruk: Rakibimize net pozisyon vermedik

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir sahasında Kopenhag’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Pozisyon vermeyen bir rakip beklediklerini ifade eden Okan Buruk, "Bugün maç öncesinde düşüncelerimizle maçın içerisinde rakipten çıkan oyun hemen hemen eşleşti. 4-4-2 sistemi defansif anlamda çok iyi olan, pozisyon vermeyen, hataya zorlayan bir takım bekliyorduk. Maç boyunca da bunu yaptılar ve gerçekten eski maçlara göre bize çok az pozisyon veren bir takım karşımızda vardı. Maçın sonunda golü bulduk. Rakibimize net pozisyon vermedik. 1-0’lık galibiyet çok önemli. Bu galibiyeti gol yemeden kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

"ÜLKE PUANI İÇİN İYİ BİR İŞ YAPTIK"

Avusturya ekibi LASK’ın Manchester United karşısında kaybetmesiyle ülke puanı için iyi bir iş yaptıklarını söyleyen Buruk, “Bu maç çok önemliydi. Bugün günün sonunda baktığımızda LASK takımının kaybettiğini ve ülke puanı için iyi bir iş yaptığımızı garantiledik. İlk hedeflerimizden biriydi ülke puanını yukarıya çekmek. Galibiyet güzel ama ikinci maçı orada oynayacağız. Şanslar bence eşit durumda. Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz ligde ve Avrupa'da. Salgın dünyanın birçok yerinde konuşuluyor. Bazı ülkelerde oynandı seyirciyle. Burada ülkelerin aldığı karar önemli. Danimarka hükümetinin alacağı kararı bilmiyoruz. Bütün alınacak kararlara saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

"ŞU ANDAKİ GÖRÜNTÜ KÖTÜ BİR SAKATLIĞI VAR"

Sakatlanarak oyundan çıkan Crivelli hakkında da bilgi veren Buruk, "Arka adalesinde önemli bir yırtık oluştu. Şu andaki görüntüsü kötü bir sakatlık var. Yarınki MR sonuçlarından sonra belli olur. Uzun bir süre sonra dönecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

