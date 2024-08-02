Okan Buruk resmen açıkladı! Yeni transfer Elias Jelert Beşiktaş'a karşı oynanacak Süper Kupa maçında yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

YENİ TRANSFER OYNAMAYACAK

Okan Buruk, Elias Jelert'in bir ağrısı olduğunu ve Danimarkalı futbolcuyu riske etmeyeceklerini söyledi.

Okan Buruk'un açıklaması şu şekilde:

"Davinson Sanchez dün çalışmalara başladı. Elias Jelert'in ufak bir ağrısı oldu, riske etmek istemedik. Lig başlayacak, Şampiyonlar Ligi elemesi var. İdmana çıkartabilirdik ama risk almak istemedik. Bir iki gün daha dinlenecek ve çalışmalara başlayacak. Davinson Sanchez de iyi bir şekilde döndü. En kısa zamanda hazır olacak."