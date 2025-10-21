Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakatlığı duyurdu! "En az iki hafta bizimle olmayacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"LİVERPOOL MAÇI KADAR ÖNEMLİ KARŞILAŞMA OLACAK"

Okan Buruk, "Norveç takımlarının deplasmanda gerçek çimde oynadıklarında sıkıntı yaşadıklarını görmedim. Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bizim gibi takımları... Yani Türkiye Ligi izlenmediği için... Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak." dedi.

"GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Buruk, "Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var." açıklamasında bulundu.

WILFRIED SINGO'NUN DURUMU

Buruk, "Singo'nun en az iki haftası daha var. En az iki hafta daha bizimle olmayacak. Erken oynatıp risk almak istemiyoruz. Gidişata göre bakacağız." ifadelerini kullandı.