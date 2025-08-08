SPOR

Okan Buruk, sezonun ilk maçı öncesi takımdaki ayrılığı açıkladı! "Bizimle olmayacak"

Sezonun ilk haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk konuşarak takımdaki ayrılığı resmen açıkladı.

Emre Şen

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDAN AYRILACAK

"Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık."

"OSIMHEN, HAZIR OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Her maç zor. Gaziantep deplasmanı, ilk hafta oynamanız, iki takımın lige başlaması açısından zorluklar olabiliyor ama hazırlık dönemini iyi geçirdik. Eksik yerlerimiz var. Özellikle santrfor noktasında eksiğimiz var. Icardi, takıma dönme noktasında. Osimhen, 6 gün çalıştı, tam fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi. Onun dışında iyi bir 11'le sahadayız. İyi başlamamız gerekiyor."

"KAZANARAK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

"Lazio maçından dersler çıkardık. Bunlara çalıştık. Lige hazırız. Kazanmak istiyoruz. Kazanarak başlamak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor."

"BENCE BİR MİLAT BU"

"Bence bir milat bu. Oyunu hızlandıracak bir şey, ofansif olarak da hızlandıracak. Takımlar bunu doğru kullanabilirse, avantaj olacaktır. Bizim gibi takımlar için çok önemli. Birçok takımın, kalecinin vakit geçirdiği yerde çok önemli. Aut atışlarına da dikkat edilmeli. Hakemlerimizin de oyunu hızlandırma yönünde etki etmesi gerekiyor."

