SPOR

71
65
51
47
44
38
38
38
36
36
36
34
33
31
30
30
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'tan 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası hakem eleştirisi: Böyle bir şey bekliyorduk

Okan Buruk'tan 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası hakem eleştirisi: Böyle bir şey bekliyorduk

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2025 23:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan 2-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası hakem eleştirisi: Böyle bir şey bekliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Sarı kırmızılılar bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İYİ BAŞLAMADIK"

431f2932-1089-44f5-b526-cda2cf5927ea

"Çok iyi başlamadık. Rakibimizin de çok net pozisyonları yoktu. Rakibimiz 60-65 metre top sürdü, yerimizi kaybettik. Davinson ve Frankowski dışarı yönlendirse bir şey olmayacaktı. Çok basit bir gol yedik. Rafa'nın en büyük özelliği hücum geçişliliğiydi. Geriye düştük, 10 kişi kaldık. Tam oyunun içine giremedik ve 10 kişi kaldık. Tartışılır bir pozisyon. Bugün böyle bir şey bekliyorduk.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

505c125e-c255-4008-ae12-7f8eefaaa5c7

Korktuğumuz başımıza geldik. İyi bir karakter ortaya koyduk. Golü bulduk, rakip kaleye gitmeye çalıştık. İkinci yarı golle başlayabilirdik. Beşiktaş takımı bugün çok emek verdiler. Tebrik ediyorum. Kötü yaptığımız şeyler, iyi oynayanlar, kötü oynayanlar kendi içimizde tartışacağız. Analizimizi yapacağız. Önemli bir avantajımız vardı, birazını kaybettik. Bu haftalarda hatalarımızı görüp ders çıkardığımızda neler yaptığımızı herkes gördü. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Onlar için de kritik bir maçtı. İlk defa yenilen bir takımdı. Bu motivasyonla oynadılar. Daha iyileri yapacağız. Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonu vardı. Çok net temas vardı. VAR karışabiliyor mu karışamıyor mu? Futbol tarihinde olmadığı kadar çok soru işaretlerimizin olduğu bir sezon geçiriyoruz. Bugün Fenerbahçe - Galatasaray maçına göre daha çok pozisyon oldu. Taraftarımız hiç merak etmesin onlara şampiyonluk yaşatacağız. Sahada daha çok kalacağız. Her şeye rağmen şampiyon olacağız. Galatasaray'ın milli takıma giden çok oyuncusu vardı. Beşiktaş bu açıdan şanslıydı. Oyuncuların takıma ve maça adapte olması..."

Canlı Skor

Beşiktaş'tan Squid Game göndermesi! Mourinho ile Okan Buruk'un kavgalı olduğu anları paylaştılar...Beşiktaş'tan Squid Game göndermesi! Mourinho ile Okan Buruk'un kavgalı olduğu anları paylaştılar...
Solskjaer, Schuster’in ardından ilki başardı!Solskjaer, Schuster’in ardından ilki başardı!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım!

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası olay yaratan paylaşım!

Beşiktaş'tan derbi sonrası beklenmedik hamle! Stat çimlerine o yazıyı yazdılar...

Beşiktaş'tan derbi sonrası beklenmedik hamle! Stat çimlerine o yazıyı yazdılar...

Cezaevinde rahatsızlanmıştı! Mahir Polat hastaneye sevk edildi

Cezaevinde rahatsızlanmıştı! Mahir Polat hastaneye sevk edildi

'Evde birileri var' diye bağırdı: Kendini boşluğa bıraktı

'Evde birileri var' diye bağırdı: Kendini boşluğa bıraktı

Galatasaraylı Yunus Akgün maç sonunda Beşiktaş'ı hedef aldı! Canlı yayında olay yaratacak sözler...

Galatasaraylı Yunus Akgün maç sonunda Beşiktaş'ı hedef aldı! Canlı yayında olay yaratacak sözler...

G.Saray kaybetti, F.Bahçe cephesinden ilk paylaşım geldi!

G.Saray kaybetti, F.Bahçe cephesinden ilk paylaşım geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.