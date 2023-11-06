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Okan Buruk'tan Bayern Münih planı! Sol bekte sürpriz isim...

06.11.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da performansı eleştiri konusu olan İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'nun takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. 6 milyon euroluk satın alma maddesi bulunan yıldız oyuncunun opsiyonunun devreye girmesine yalnızca 4 maç kalmıştı. Bu sebeple son lig maçında forma giyemeyen Angelino'nun Bayern Münih karşısında oynayacağı öğrenildi.

Okan Buruk'tan Bayern Münih planı! Sol bekte sürpriz isim...
Angelino

Angelino

İSP İspanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Angelino bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında takıma kiralık olarak katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk önümüzdeki maçlarda İspanyol oyuncuyu oynatmak istemiyordu. Bu kararını lig maçına yansıtan ve kendisini oynatmayan Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle geldi.

BAYERN MAÇINDA SOL BEKTE OYNAYACAK

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Okan Buruk, stoperde yeniden Sanchez-Abdülkerim ikilisine dönme kararı aldı. Bu sebeple sol bek pozisyonuna Angelino'yu koymaya karar veren tecrübeli çalıştırıcının kontrat işleriyle ilgilenmek istemediği ortaya çıktı.

MAÇ SAYISININ DOLDURULMAMASI İÇİN...

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Angelino'nun opsiyonundaki maç sayısının doldurulmaması için bundan sonraki maçlarda sol bek mevkisinde Abdülkerim Bardakcı'nın oynayabileceği iddia edilmişti...

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