Okan Buruk'tan Bayern Münih planı! Sol bekte sürpriz isim...

Galatasaray'da Angelino bilmecesi yaşanıyor. Sezon başında takıma kiralık olarak katılan ve satın alma opsiyonu bulunan Angelino'nun performansından memnun kalmayan Okan Buruk önümüzdeki maçlarda İspanyol oyuncuyu oynatmak istemiyordu. Bu kararını lig maçına yansıtan ve kendisini oynatmayan Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle geldi.

BAYERN MAÇINDA SOL BEKTE OYNAYACAK

Okan Buruk, stoperde yeniden Sanchez-Abdülkerim ikilisine dönme kararı aldı. Bu sebeple sol bek pozisyonuna Angelino'yu koymaya karar veren tecrübeli çalıştırıcının kontrat işleriyle ilgilenmek istemediği ortaya çıktı.

MAÇ SAYISININ DOLDURULMAMASI İÇİN...

Angelino'nun opsiyonundaki maç sayısının doldurulmaması için bundan sonraki maçlarda sol bek mevkisinde Abdülkerim Bardakcı'nın oynayabileceği iddia edilmişti...





