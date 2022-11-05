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Okan Buruk'tan Beşiktaş'a skor göndermesi! ''7-3 bitebilirdi''

05.11.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçı sonunda açıklamalarda bulundu. Buruk, "Üst üste iki maç kazandık ama yine hiçbir şey kazanmış değiliz. En zorlu fikstürü oynayan takımız. Galatasaray takımı daha iyi olacak. Bugünkü oyunu kendi adıma çok abartmıyorum. İkinci yarıyı çok daha iyi oynayabilirdik." dedi.

Okan Buruk'tan Beşiktaş'a skor göndermesi! ''7-3 bitebilirdi''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı sonrasında flaş skor açıklaması geldi. Siyah-beyazlı taraftarları kızdıran bu açıklama sosyal medyada çok konuşuldu.

"7-3 BİTEBİLECEK BİR MAÇTI"

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Okan Buruk: "İlk yarıda üstümüzde tutukluk vardı. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1'lik bir sonuç ama belki 7-3 bile bitebilecek maçtı. Futbolcu olarak ilk derbim Beşiktaş'a karşıydı. O gün iki gol atmıştım. Bugün de iki gol attık. Bu benim için sevindirici."

"ICARDI'YE TOPLARI GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

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Okan Buruk: "Icardi'ye topları getirmemiz gerekiyor. Getirdiğimizde atabileceğini biliyoruz. Icardi'yi sadece gol olarak değerlendirmemek lazım. Baştan sona hücum presini de çok iyi yaptı. Takım oyuncusu olduğunu gösterdi."

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