Okan Buruk'tan Beşiktaş'a skor göndermesi! ''7-3 bitebilirdi''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı sonrasında flaş skor açıklaması geldi. Siyah-beyazlı taraftarları kızdıran bu açıklama sosyal medyada çok konuşuldu.

"7-3 BİTEBİLECEK BİR MAÇTI"

Okan Buruk: "İlk yarıda üstümüzde tutukluk vardı. İkinci yarıda oyuna çok hakim olduk. 2-1'lik bir sonuç ama belki 7-3 bile bitebilecek maçtı. Futbolcu olarak ilk derbim Beşiktaş'a karşıydı. O gün iki gol atmıştım. Bugün de iki gol attık. Bu benim için sevindirici."

"ICARDI'YE TOPLARI GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Okan Buruk: "Icardi'ye topları getirmemiz gerekiyor. Getirdiğimizde atabileceğini biliyoruz. Icardi'yi sadece gol olarak değerlendirmemek lazım. Baştan sona hücum presini de çok iyi yaptı. Takım oyuncusu olduğunu gösterdi."

