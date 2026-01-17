SPOR

Okan Buruk'tan Fenerbahçe itirafı! Maç öncesi bombayı patlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçı öncesi yaptığı açıklamalarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye değindi. Süper Kupa'daki mücadeleden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Buruk, "Oyun ve skor iyiydi ama Fenerbahçe maçında istediğimiz oyun yoktu" diyerek özeleştiri yaptı.

Emre Şen

Galatasaray, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için Gaziantep FK karşısına çıkarken, teknik direktör Okan Buruk'tan önemli açıklamalar geldi. Yayıncı kuruluşa konuşan başarılı teknik adam, hem takımın son durumunu değerlendirdi hem de Fenerbahçe ile oynadıkları Süper Kupa maçına dair itiraflarda bulundu.

"GALATASARAY'IN RUHUNA YAKIŞMADI"

Süper Kupa maçına atıfta bulunan Buruk, "Oyun ve skor olarak iyi başladık ama Fenerbahçe maçında istediğimiz oyun yoktu. Galatasaray'ın ruhuna yakışmayacak mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük" diyerek takımının o günkü performansından memnun olmadığını belirtti.

"PUAN FARKINI 6'YA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Ligin ilk yarısını lider tamamladıklarını hatırlatan Buruk, "3 puan öndeyiz. Kazanırsak fark 6 olacak. Çarşamba günü Avrupa'da önemli bir maça çıkacağız. Sportif anlamda başarılı bir Galatasaray var" dedi.

KADRODA EKSİKLER VAR

Afrika Kupası'ndan dönen oyuncuların durumuna ve sakatlıklara da değinen Buruk, "Singo bugün yok. Sara'nın ağrı eşiğine bakacağız. Torreira cezalı, Arda'nın sakatlığı var. Ancak kazanacak bir kadroya sahibiz" ifadelerini kullandı.

