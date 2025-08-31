Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz için kritik açıklama geldi!

Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor’u 3-1 yenerek ligde 4’de4 yaptı ve liderliğini sürdürmeyi başardı. Maçın ardından basın toplantısına katılan Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi’ndeki kura ile ilgili de konuşan deneyimli teknik adam Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de Barış Alper üzerinden yorumda bulundu. İşte açıklamaların tamamı…

RİZESPOR’U DEĞERLENDİRDİ

Okan Buruk, ‘‘Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum.’’ dedi.

‘‘TRANSFER TOPLANTISINA KATILACAĞIM!’’

Buruk, ‘‘Transferde en hareketli saatlere girdik. Kaleci anlamında bizim, Manchester United, Manchester City ve PSG'nin içerisinde olduğu, oyuncu giriş ve çıkışı bekleniyor. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleciyle ilgili ne durumdayız öğrendikten sonra haber vereceğim.’’ diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

‘‘RAHAT BİR MAÇTI’’

Buruk, "3 hafta kazanarak geldik, 4. hafta da kazandık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Milli takım arasına kazanarak girdik. Rakibimizin bizi geride karşılayacağını, oyunun belli bölümlerinde baskıya çıkacağını biliyorduk. Buna hazırlandık. Biraz daha rakibimizin savunmaya yaslandığında daha üretken olabilirdik. Bu üretkenlikte bugün zaman zaman sıkıntı yaşadık. Devre arası Torreira ve Sara’ya daha çok öne gitmelerini istediğimizi söyledik. İkinci yarı rakip sahaya daha iyi yerleştik. Stoperlerimiz hücuma çıkışları da önemliydi. Bir golü de bu şekilde bulduk. Daha çok üretebilirdik. Rakibimiz topu daha çok bize verdi. Pozisyon olarak daha iyi işler yapabilirdik. Tempoyu yükseltmek istediğimizde yükselttik. Çok net pozisyonlar rakibimize vermedik. Genel olarak bizim için rahat bir maç geçti diyebilirim" ifadelerini söyledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASINI DEĞERLENDİRDİ

Kuradan memnun olduğunu söyleyen Oka Buruk, "Şampiyonlar Ligi’ne katılan her takım güçlü olduğu için oraya katılıyor. Burada fikstür önem kazanıyor. Genel olarak ilk hafta Frankfurt’la deplasmanda oynamamız bizim için çok önemli olacak. Deplasmanların hepsi çok kritik maçlar. İç sahada rakibe kurduğumuz üstünlük çok önemli. Dışarıda da özellikle daha iyi bir şekilde oynamamız gerekecek. Hem deplasmanda hem içeride oynayabilecek kadromuz var. Bu anlamda ümidim fazla. Maçları oynamanız lazım. Momentum da çok önemli. Eylül, ekim, kasım bizim için çok kritik. 3 ve 6. maç arası bizim için çok önemli. Genel olarak kuradan dolayı mutluyum, ümidim çok fazla. İnşallah bizim için en iyi olacak yerden bir sonraki tura gitmek istiyoruz" dedi.

MOURINHO VE SOLSKJAER ÜZERİNDEN RAKİPLERE GÖNDERME

Buruk, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor buralarda çalışıyorsanız başarı çok önemli. Başarılı olduğunuzda yolunuza devam ediyorsunuz ama burada her takımın amacı şampiyon olmak. Son 17-18 sezondur Türk teknik adamlar şampiyonluk ipini göğüslüyor. Bu da Türk teknik adamların kazandığı başarıların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Buraya çok fazla da yabancı teknik direktör geliyor. Hepsi çok kaliteli, hepsinin bir başarısı var. Her meslektaşıma saygı duyuyorum. Bu konu ile ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben Galatasaray teknik direktörüyüm. Burada amacım başarılı olmak, Galatasaray’ı yukarıya taşımak. Bu sene de aynısı olacak. Rakibin kim olması beni ilgilendirmiyor, ben kendi işime odaklanıyorum." söyleminde bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE BARIŞ ALPER YILMAZ’I KIYASLADI

Teknik direktör Okan Buruk, "Kerem ve Barış’ın ayrılış şekillerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. İkisinin arasında çok farklılıklar var. Barış üzerinden konuşacağım. Barış’ın amacı Galatasaray’a para kazandırıp gitmek. Bunu daha önce de Premier Lig hedefiyle istemişti. Bu sene daha farklı bir seçenek var önünde. Bu transfer dönemi benim için çok zor geçiyor. Barış’a 3-4 haftadır bir ilgi vardı. Barış’ın iyi niyetli bir şekilde takıma hizmet ettiğini belirtmem gerekiyor. Hiçbir şekilde kötü niyeti yok. Bu konuyla ilgili yöneticilerim satma ile ilgili bir karar alırsa buna saygı duyacağız. Burada kalırsa da en doğru şekilde ona sahip çıkmaya çalışacağız. Oyuncuların kafası karışabiliyor, hata yapabiliyorlar. Bu hataları da en doğru şekilde yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta milli maç var. Barış’a yardımcı olmaya çalışıyorum. Birkaç gün içerisinde bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Başkanımız Barış’la ilgili en doğru kararı verecektir. Barış’ın da çok fazla üstüne gitmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Barış’ın Galatasaray sevgisinden kimse şüphe duymasın. Yolumuza elimizdeki kadroyla devam etmemiz gerekiyor. Bu süreçte herkes etkileniyor. Transferin de sonuna geldik. Yerli oyuncu da bizim için çok önemli. 1-2 gün içerisinde en doğru şekilde kararlarımızı vereceğiz" açıklamasında bulundu.