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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye 'ikincilik' göndermesi!

04.06.2023 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesinde çarpıcı ifadeler kullandı.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye 'ikincilik' göndermesi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE İKİNCİLİK YARIŞINDA"

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Sarı - kırmızılıların deneyimli çalıştırıcısı, "Büyük Galatasaray taraftarına, onlarla birlikte çıktığımız yolda, oyuncuların performansıyla, yönetimin, bizim hepimizin çalışmasıyla oldu. Sokaklarda Galatasaray bayrağı görmek, sevgi görmek, kutlamalar... Tüylerimiz diken diken. Biz bunu hayal ediyorduk. Fenerbahçe maçını kazanmak için oynayacağız. Fenerbahçe ligin başarılı takımlarından, Beşiktaş ile ikincilik yarışında. Biz de kadroda değişiklikler yaptık. Çok büyük bir emek var, sonu şampiyonluk oldu. Bunu derbi galibiyetiyle birleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR İNANILMAZ DESTEK VERDİ"

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Taraftarlara teşekkür eden Buruk, "Bu ligin lokomotifi Galatasaray. Her maçta stadyumu doldurdu taraftarımız. Onlarla birlikte çok daha iyi maçlar çıkarıyoruz. Tamamen dolu bir stadyum. Tekrardan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, inanılmaz destek verdiler." dedi.

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