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Okan Buruk'tan Fırat Aydınus tepkisi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.01.2020 23:32 | Son Güncelleme

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Okan Buruk'tan Fırat Aydınus tepkisi

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü bir oyun oynadıklarını kaydeden Buruk, "Birçok oyuncum performansının altında oynadı. Biz daha çok topa dokunan bir takımız. 3. bölgede zaman zaman rakip topu bize verdi, onları bile doğru değerlendiremedik. Dhaa çok pozisyona girebilirdik. Basit bir gol yedik ve sonrasında rakip daha etkili oynadı. Hamlelerimiz oldu, maçı çeviremedik. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum" dedi.

"DEMBA BA'NIN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Demba Ba'nın eksikliğinin de kendilerini etkilediğini söyleyen genç teknik adam, "Bugünkü oyuna baktığımızda kendi performansımızın çok altındayız. 4-4-2'de son dönemde başarılıydık, bugün Demba Ba'nın olmaması, rakip sahaya daha çok hücumcuyla gitmeyi engelledi. Onun eksikliğini çok hissettik. Çok iyi oynamadık, Fenerbahçe daha istekliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKEM FAULLERİ VERMEDİ"

Hakem Fırat Aydınus'un performansını değerlendiren antrenör, "Hakem de direkt etki etmedi ama özellikle faul kararlarını daha çok Fenerbahçe lehine kullandı. Mehmet Topal'ın ayağında bir çatlak var ve faul vermedi, bunu da aslında bekliyordum. Ama hak eden bir Fenerbahçe vardı" diye konuştu.

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