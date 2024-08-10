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Okan Buruk'tan flaş sözler! ''Karıştırmak istiyorlar''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.08.2024 00:17
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan flaş sözler! ''Karıştırmak istiyorlar''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçının ardından konuştu.

''KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR''

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"Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan çok büyük kesim var. Sadece dışarıda değil içeriden de karıştırmaya çalışanlar oluyor."

''GOLLERİNE GEÇEN SENEDEN ALIŞMIŞTIK''

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"Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. Teknik adamlar maç içinde bazı şeyleri yaşıyor. Beşiktaş maçında yaptığımız değişikliklerde oyun olarak geriye gitmiştik. Bugün tam tersi oldu. Batshuayi'nin son dakika golüne geçen seneden alışıktık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. İkili oyunu bu maç çok iyi oynadı. Lucas ve Sara'nın performansı iyiydi. Genel olarak bütün oyunculardan memnunum"

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Okan Buruk galatasaray
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