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Okan Buruk'tan görülmemiş açıklama! ''Zaha'yı yanıma çağırdım ama takıma taktiği yanlış anlattı"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.08.2024 09:16
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maça 11'i çıkaran, kadroyu seçen, her şeyi seçen benim. Mağlubiyetin sorumlusu da benim. Mağlubiyetten utanmamız gerekiyor. Başımızı kaldırıp bir sonraki maça bakacağız" dedi. Bu sözlerin ardından ilginç bir açıklamada bulunan Okan Buruk, saha içinde yanlış dizildiklerini fakat bunun nedeninin de Zaha olduğunu ifade etti.

Okan Buruk'tan görülmemiş açıklama! ''Zaha'yı yanıma çağırdım ama takıma taktiği yanlış anlattı"
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ŞANSSIZ BİR GECE YAŞADIK"

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"Daha dört haftadır antrenman yapıyoruz. Milli oyuncular geç katıldı. Transferler geliyor. Aynı motivasyonu yakalamak kolay değil. Şampiyon oluyorsunuz ve dört hafta sonra yeniden antrenmanlara başlayıp sezona başlıyorsunuz. Bu kolay değil. Şanssız da bir gece yaşadık. Bireysel hatalar, maçın sonunda yediğimiz gol. Hiçbir zaman belki de yaşamayacağımız her gelenin kalemizde gol olduğu bir maç oldu. İki sene şampiyon olduk. Bu sene üçüncüyü de olacağız. Merak etmeyin."

"BU STATTA FUTBOL OYNANMASINA KARŞIYIM"

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"Ben kendimi onların da yerine koyuyorum. Havaya girmek gibi bir terim vardır. Her maç aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Bu bizim için ders doldu. Erken olması iyi oldu. Pozitif ders almamız gerekiyor. İsteğim pozitif bir şekilde tekrar kendi sahamızda oynayacağımız maçta ortaya koymak. Final kaybetmek de çok yaşamadığımız bir şey. Genel olarak istediğimizi ortaya koyamadık. Bu stadı sevmiyorum. Bu statta futbol oynanmasına karşıyım. Bence atletizm alanında kullanılması gerekiyor. Futbol stadı olacaksa pistin kaldırılması gerekiyor. Futbola ters bir stat. Hem hocalık hem maç oynamak için maç izlemek için gördüğüm en kötü stat"

"O GİTTİKTEN SONRA FARKLI BİR ŞEY SÖYLEDİ ONLARA"

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"10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Barış'ın sağ beke geçmesini, dizilişi 4-3-2 olarak dizilmemiz gerektiğini söyledim. İsim olarak ona söyledim. O gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. Barış sağ bek pozisyona geçemedi. Kerem stopere geçti. Orada karışıklığa dahil olmak istedim. Görev verdiğinizde oyuncular yanlış anlayabiliyor. Hızlı bir karar veriyoruz. Diziliş olarak hücumcu bir takımdık. İki kanat, iki forvetle oynadık. Dizilişi tam iletemediler. Onunla ilgili çağırıp konuştuk. Bu arada da yediğimiz goller oldu"

FOTOĞRAFLI MESAJ

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Zaha, Buruk’un bu yorumundan sonra sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını kararttı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray zaha
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