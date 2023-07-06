Okan Buruk'tan Hull City maçı sonrası açıklamalar!

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar 3-0'lık skoru koruyamayınca sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonunda konuştu.

"BİZİM İÇİN ÖLÇÜ İLK YARI"

"İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık. Genç oyuncularımıza da şans verdik. Bazıları kullandı, bazıları kullanamadı. Bizim için tecrübe oldu. Sonucu çok düşünmeyerek hazırlık maçlarında hareket ediyoruz. Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyun, devam ettirdiğimiz takdirde bizim için bir ölçü olacak."

"ÇOK TAKILI KALMIYORUZ"

"Oyunculara çok uzun süre vermek istemedik. İlk maçımız, sürelerini mümkün olduğunda kısa tutmaya çalıştık. Oyuncuları koruma isteğimiz de skora yol açan nedenlerden biri. Buna çok takılı kalmıyoruz. Önemli olan maçın başında ortaya koyduğumuz oyun"

"TATİLDEN GELMİŞ TAKIMA BENZEMİYORDU"

"Bugün maçın başındaki oyun, çok tatilden gelmiş bir takıma benzemiyordu. Birçok oyuncumuz hazır geldi. Bu beklediğimiz bir sonuçtu ama konsantrasyon çok üst düzeydi. İkinci yarı çok yavaş oynadık, çok top kaybı yaptık. Orada konsantrasyon da düştü. Takım kadrosunun bir anda çok değişmesi, o da biraz oyun kalitesini ve bazı oyuncuların performansını aşağıya çekti."

"YUSUF'U YİNE OYNATAMADIK"

"Bugün, geçen seneden gelen oyuncularımız iyi işler yaptı. Emre Kılınç'ın ufak bir sakatlığı vardı, bugün yer almadı. Yusuf Demir'in dün ayağında bir ağrı oldu. Bu maçta oynayamayacağını söyledi. Bu sabah denedi, bugün yine oynatamadık. Hep oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz"

