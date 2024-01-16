SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'tan Icardi açıklaması geldi! Trabzonspor maçında sahada olacak mı?

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması geldi! Trabzonspor maçında sahada olacak mı?

16.01.2024 07:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından Icardi hakkında konuştu. Sosyal medyada yer alan dedikodulara son noktayı koyan Okan Buruk, Arjantinli golcünün dönüş tarihini açıkladı.

Okan Buruk'tan Icardi açıklaması geldi! Trabzonspor maçında sahada olacak mı?
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'dan Icardi için resmi açıklama geldi. Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan Arjantinli golcü için Okan Buruk tarih verdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ANTRENMANLARA BAŞLAYACAK

437cec3b2d5e4ca6930608c4ec4c0250

Okan Buruk, Mauro Icardi için, "Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DE DÜN PUAN KAYBEDEBİLİRDİ"

af563774c0c248d0b6a7b5b3516eeaf5

"Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta biz şanssız puan kaybettik. Fenerbahçe de dün puan kaybedebilirdi. Biz bu maçta puan kaybedebilirdik. Hedefimiz 18 maçı kazanmak ve şampiyon olmak. Geçen sene 14 maçlık seri yaptık, yine bu seriyi yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi performansımızla dünyada ses getirdik. Türkiye'de şampiyon olmak istiyoruz. Çok maç var, iki takım da şampiyonluğa çok inanmış durumda. Geçen haftanın üzüntüsü üzerimizde vardı. Bundan sonraki maçlarda enerjimiz daha yüksek olacak. Önümüzdeki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbolda 2023'ün en iyileri belli olduFutbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
Gol sevinci tepki çekmişti! Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Tel-Aviv'de kahraman gibi karşılandıGol sevinci tepki çekmişti! Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Tel-Aviv'de kahraman gibi karşılandı
Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda hata yok! Mertens sarı-kırmızılılara hayat öpücüğü verdi...Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda hata yok! Mertens sarı-kırmızılılara hayat öpücüğü verdi...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi maçı buruk hedefi maçın
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'dan Irak'a gece yarısı füze saldırısı! "Mossad'ın ana casusluk karargahını imha ettik"

İran'dan Irak'a gece yarısı füze saldırısı! "Mossad'ın ana casusluk karargahını imha ettik"

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor!

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor!

Gol sevinci tepki çekmişti! Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Tel-Aviv'de kahraman gibi karşılandı

Gol sevinci tepki çekmişti! Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel Tel-Aviv'de kahraman gibi karşılandı

Bonucci'nin ardından Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağlandı

Bonucci'nin ardından Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sildi!

Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından sildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.