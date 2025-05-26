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Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarında oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Yenikapı'da coşkulu bir kutlama yapan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un mikrofonu eline aldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'ye peş peşe göndermelerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Okan Buruk'tan kutlamalarda Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler! "Herkes rütbesini bilecek"
Emre Şen

Sezonu Fenerbahçe'nin önünde şampiyon bitiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dün Yenikapı'daki kutlamalarda büyük sevinç yaşadı. Oyuncularıyla birlikte doyasıya eğlenen Okan Buruk, mikrofonu eline alarak Galatasaraylı taraftarlara seslendi.

"YAĞMUR BİLE BİZİ DURDURAMADI"

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Yenikapı'da yağan yağmura rağmen coşkulu bir kutlama yapan Galatasaray taraftarı, Okan Buruk'un sözleriyle iyice gaza geldi. Okan Buruk, "Sezon içinde olduğu gibi şimdi de yağmur başladı. Nasıl sezon içinde bizi durduramadıysalar şimdi de yağmur durduramadı." dedi.

"HERKES RÜTBESİNİ BİLECEK!"

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Sözlerine devam eden Okan Buruk, Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunarak, "Herkes rütbesini bilecek, en büyük Galatasaray." ifadelerini kullandı.

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